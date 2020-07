Magazine Taylor Swift lança álbum surpresa e é aclamada pela crítica especializada

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

O álbum ganhou raras cinco estrelas do jornal ‘The Guardian’. (Foto: Divulgação)

Taylor Swift surpreendeu os fãs na quinta-feira (23) ao anunciar que o lançamento surpresa do seu oitavo álbum, “Folklore”. Segundo a cantora, as canções foram escritas e gravadas durante a quarentena.

O álbum, lançado nesta sexta-feira (24), ganhou raras cinco estrelas do jornal ‘The Guardian’. “A quarentena tem sido um momento frutífero para este tipo de exame de consciência, a ausência de muita coisa no caminho da nova formação de memória desencadeando devaneios e arrependimentos nostálgicos. Este estranho verão de desenvolvimento está terminando. ‘Folklore’ vai durar muito mais do que isso: por mais fragmentada que Swift esteja em seu oitavo álbum – e por mais que você espere que não marque o fim de suas ambições pop – sua acuidade emocional nunca foi tão assegurada,” escreveu o jornal.

“Muitas das coisas que eu planejei neste verão acabaram não acontecendo, mas está aí algo que eu não planejei e aconteceu. E isso é meu oitavo álbum de estúdio, o ‘Folklore’. Surpresa”, escreveu Taylor.

“Escrevi e gravei essas canções em isolamento, mas com a colaboração de alguns dos meus heróis musicais”, afirmou a cantora, nomeando os artistas que participaram do projeto.

