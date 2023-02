Futebol Técnico da Argentina é escolhido o melhor do mundo pela Fifa

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Campeão do mundo em 2022, Scaloni superou Carlo Ancelotti e Pep Guardiola pelo seu trabalho de quatro anos na Argentina. (Foto: Reprodução)

Lionel Scaloni, treinador da seleção argentina, venceu o prêmio The Best como melhor técnico de futebol masculino. Campeão do mundo em 2022, Scaloni superou Carlo Ancelotti e Pep Guardiola pelo seu trabalho de quatro anos na Argentina, com os títulos da Copa América, da Finalíssima e obviamente, da Copa do Mundo.

Scaloni liderou a seleção argentina em uma sequência invicta de 36 jogos, que terminou na primeira rodada da Copa do Mundo, contra a Arábia Saudita. Ele também comandou a equipe no título da Finalíssima contra a Itália, em junho de 2022.

Em 2021, após ser campeão da Copa América, Scaloni também foi indicado ao prêmio, mas acabou perdendo para Thomas Tuchel, que estava no Chelsea.

Scaloni encerrou um jejum de 28 anos ao conquistar a Copa América, em 2021, e de 36, ao ser tricampeão da Copa do Mundo, em dezembro de 2022. Ao todo, a Argentina marcou 124 gols e sofreu 42 desde que o comandante assumiu a equipe principal.

O técnico chegou na seleção em 2018, depois da saída de Jorge Sampaoli, de quem era assistente. Em quatro anos, Scaloni conseguiu montar um time sólido e liderou um grande ciclo, que ficou conhecido como “Scaloneta” e que culminou com o maior título do futebol mundial.

O torcedor argentino ganhou mais um motivo para estar feliz nesta segunda-feira. Além de contar com Emiliano Martínez (como melhor goleiro), Lionel Messi (como melhor jogador) e Lionel Scaloni (como melhor técnico) nas disputas do prêmio The Best, da Fifa, que acontece nesta tarde, a atual campeã do mundo anunciou a renovação com o treinador de 44 anos até 2026.

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) informou a extensão do vínculo com o comandante por meio de uma publicação em suas redes sociais. “Confirmado: teremos Lionel Scaloni por um tempo. Seguimos!”, escreveu.

Dessa forma, Scaloni tem contrato para permanecer à frente da Albiceleste por todo o próximo ciclo, até a Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, México e Estados Unidos.

Por fim, a “Scaloneta”, como é conhecida a Argentina dirigida por Lionel Scaloni, volta a campo nos dias 23 e 28 de março, em amistosos contra Panamá e Suriname, respectivamente. Serão as primeiras aparições da seleção como atual campeão do mundo. As informações são do site Lance e da Gazeta Esportiva.

