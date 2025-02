Futebol Técnico Jorge Jesus admite que Neymar “saiu triste” do Al-Hilal

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Jesus decidiu não inscrever Neymar no Campeonato Saudita por considerar que o jogador não estava pronto fisicamente. Foto: Divulgação/Al-Hilal Jesus decidiu não inscrever Neymar no Campeonato Saudita por considerar que o jogador não estava pronto fisicamente. (Foto: Divulgação/Al-Hilal) Foto: Divulgação/Al-Hilal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A despedida de Neymar do Al-Hilal, da Arábia Saudita, deixou claro que a relação do jogador com o técnico Jorge Jesus não era tão amistosa. Já no Santos, o atacante fez questão de expor a chateação com declarações do português, que, desta vez, elogiou a qualidade do jogador, mas, ao mesmo tempo, lamentou o jeito que saiu do clube.

“Foi o melhor jogador que eu trabalhei desde que sou treinador”, afirmou, em prévia da entrevista ao Canal 11, Jorge Jesus, que foi questionado sobre o brasileiro ter saído triste do Al-Hilal: — Sim, principalmente comigo.

Jesus decidiu não inscrever Neymar no Campeonato Saudita por considerar que o jogador não estava pronto fisicamente para voltar a entrar em campo pela equipe saudita. Após a reestreia no time paulista, Neymar rebateu justamente a opinião do treinador:

“Eu estou pronto para jogar. A base de treinos eu tinha, mas eu precisava de jogos. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando ele falou que eu não estava nas mesmas condições da equipe. Nos treinos eu demonstrava que estava, sim, apto a jogar, que estava, sim, nas mesmas condições dos outros atletas. Até porque quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu”, garantiu Neymar, à Cazé TV.

O atleta deixou o Al Hilal com apenas sete partidas disputadas, um gol e duas assistências. Com contrato até junho de 2025, ele foi anunciado pelo clube em agosto de 2023, numa negociação junto ao PSG na casa dos 90 milhões de euros (R$ 485 milhões, na cotação da época).

500 dias sem gols

Neymar estará em campo no jogo entre Santos e Novorizontino, neste domingo (9), onde o craque pode ser escalado pela primeira vez como titular neste retorno ao Peixe. Para tornar o dia ainda mais especial, o astro da Seleção Brasileira pode encerrar um jejum de 494 partidas sem marcar gols em partidas oficiais.

O último confronto que marcou foi na vitória por 3 a 0, diante do Nassai, pela Champions da Ásia, que ocorreu em 3 de outubro de 2023, quando ainda jogava pelo Al-Hilal. Vale relembrar que este jejum sem balançar as redes é um efeito direto das lesões obtidas no futebol saudita.

Fora dos duelos oficiais, em dezembro de 2024, durante amistoso contra o Al-Fayha, da Arábia Saudita, Neymar chegou a marcar um gol. Antes da sua aventura na Europa, Neymar marcou seu último gol pelo Santos no dia 17 de abril de 2013, contra o Flamengo-PI, na vitória por 2 a 0 pela Copa do Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/tecnico-jorge-jesus-admite-que-neymar-saiu-triste-do-al-hilal/

Técnico Jorge Jesus admite que Neymar “saiu triste” do Al-Hilal

2025-02-09