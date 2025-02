Mundo Homem sobe em altar da Basílica de São Pedro e é detido no Vaticano

9 de fevereiro de 2025

Ele foi visto puxando o pano do altar antes de ser parado pela segurança diante de turistas. Foto: Reprodução Ele foi visto puxando o pano do altar antes de ser parado pela segurança diante de turistas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem causou pequenos danos na Basílica de São Pedro no Vaticano depois de saltar sobre o altar principal e bater em candelabros do século XIX, avaliados em milhares de dólares.

Um vídeo publicado na rede social X mostra o indivíduo subindo ao altar, que é usado para grandes celebrações litúrgicas presididas pelo Papa Francisco. Ele foi visto puxando o pano do altar antes de ser parado pela segurança diante de turistas.

O altar está localizado logo abaixo do famoso dossel de pedra da basílica, projetado pelo artista italiano Gian Lorenzo Bernini e que foi recentemente restaurado.

O suspeito é da Romênia e os candelabros que ele derrubou valem cerca de 180 mil reais, informou a agência de notícias italiana Ansa. Um porta-voz do Vaticano disse à agência que o incidente envolveu uma pessoa com “uma deficiência mental grave, que foi detida pela polícia do Vaticano e depois colocada à disposição das autoridades italianas.”

O incidente ocorre durante o ano do jubileu da Igreja Católica, com 32 milhões de peregrinos esperados para vir a Roma em 2025.

A basílica tem se preparado para um fluxo de visitantes, dado que é um destino importante para aqueles que vêm a Roma para o jubileu.

A basílica colocou um novo vidro protetor em frente à escultura Pietá de Michelangelo, que foi atacada com um martelo em 1972, enquanto um incidente semelhante de um homem derrubando candelabros do altar principal ocorreu em 2019. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

2025-02-09