Quinteros reconhece erros do Grêmio e elogia Inter após o empate no clássico

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Com o empate, o Tricolor ainda continua na liderança do grupo A, com 11 pontos. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico Gustavo Quinteros reconheceu a atuação abaixo do esperado do Grêmio no clássico Grenal 444 disputado na noite desse sábado (8) na Arena, em Porto Alegre. Após o empate em 1 a 1, o treinador analisou o desempenho do Tricolor, e elogiou, por diversas vezes, a equipe de Roger Machado.

“A análise que faço é que enfrentamos uma equipe forte, que foi quinta colocada no Brasileirão, e que já trabalha junta há uma temporada. Nós jogamos com um jovem improvisado na lateral esquerda, com outro jogador que entrou improvisado, e com um ponta que não tem as características ideais para a função”, disse o treinador.

Reconhecendo a superioridade colorada, Quinteros também ressaltou os reforços da equipe, que com o tempo, podem elevar o trabalho coletivo do grupo.

“Temos jogadores que chegaram agora, mas ainda não tiveram tempo para se entrosar. Apesar disso, criamos duas chances muito claras de gol, com Pavón e Arvena. Eles tiveram três ou quatro oportunidades, e nós cometemos erros nas jogadas finais ao longo do jogo. Considerando tudo isso, e o nível do adversário, foi uma partida positiva. Claro que temos muito a melhorar e precisamos trabalhar com os jogadores para que evoluam. Espero que possamos incorporar um zagueiro nos próximos dias, pois precisaremos de mais opções contra equipes bem preparadas”, pontuou.

Com o empate, o Tricolor ainda continua na liderança do grupo A, com 11 pontos. Porém, está em terceiro lugar na classificação, atrás de Juventude, com 13, e Inter com 14 pontos.

“Ainda trabalhamos com Amuzu, com o lateral-esquerdo e queremos reforçar a defesa com um zagueiro. No entanto, a equipe precisa jogar melhor e ter mais variações táticas, mesmo que as peças disponíveis não sejam ideais. Edenilson, por exemplo, não é extremo, mas fizemos as alterações porque os jogadores estavam cansados. Espero que, contra o Grêmio na próxima partida, possamos ter uma equipe mais forte. Hoje, no primeiro tempo, o adversário chegou duas ou três vezes com perigo”, finalizou o treinador.

Na próxima terça-feira (11), o Grêmio volta a campo na Arena, quando recebe o Pelotas, pela sétima rodada do estadual.

Quinteros reconhece erros do Grêmio e elogia Inter após o empate no clássico

2025-02-09