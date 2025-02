Inter Saiba por que Roger Machado deixou o clássico Grenal mesmo sem ser expulso

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Roger foi “expulso indiretamente” e precisou deixar o gramado da Arena ainda no primeiro tempo do clássico. Foto: Divulgação/Inter Roger foi “expulso indiretamente” e precisou deixar o gramado da Arena ainda no primeiro tempo do clássico. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Mesmo sem ter levado cartão vermelho, o técnico Roger Machado, do Inter, foi “expulso indiretamente” e precisou deixar o gramado da Arena ainda no primeiro tempo do clássico Grenal, nesse sábado (8).

Aos 28 minutos da etapa inicial, seu auxiliar Roberto Ribas foi expulso pelo árbitro Rafael Klein por reclamação. O treinador Colorado, porém, também precisou deixar o gramado por conta do regulamento do Campeonato Gaúcho.

Uma regra da Federação Gaúcha de Futebol obriga que o treinador também saia de campo em caso de expulsão de um de seus auxiliares.

Apesar de ter sido relutante em deixar o banco de reservas, Roger enfim acessou o túnel para o vestiário. No caminho, o treinador foi xingado por gremistas.

Depois de permanecer o restante do primeiro tempo no vestiário, o treinador subiu para as cabines da Arena para assistir o segundo tempo.

Na coletiva de imprensa depois do jogo, o técnico Roger Machado foi questionado sobre o posicionamento defensivo do time. Em resposta, o comandante detalhou a estratégia adotada por sua equipe para manter o bom desempenho no duelo.

“As nossas bolas estavam sendo bem defendidas, nossa compactação marcou bem. Esse tipo de jogo tático é muito gostoso. Dentro da estratégia conseguimos anular muito bem o Grêmio. Ditamos o ritmo de jogo e tivemos muitas oportunidades criadas”, explicou Roger.

Sobre a atuação do time no clássico, o treinador reconheceu a dificuldade do Grenal, mas apontou a boa postura de seu plantel.

“Clássico é difícil. Jogando fora de casa, fizemos 1 ponto. O jogo poderia ter sido a nosso favor, tivemos grandes oportunidades. Tivemos chances claras, com jogadas rápidas e de troca de passes. Fiquei feliz com que a gente produziu”, finalizou.

Com o empate, o Inter chegou aos 14 pontos e segue na liderança do Grupo B. Na próxima rodada enfrenta o São Luís, no estádio 19 de outubro, em Ijuí, na quarta-feira (12), às 22h (horário de Brasília).

