Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Após a eliminação na Libertadores, na última semana, Renato (foto) escalou o que muito se falava fora do clube, com Monsalve e Cristaldo juntos Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na volta ao Brasileirão, o Grêmio superou o Criciúma por 1 a 0 na tarde deste domingo (25), no Heriberto Hülse. A mudança de esquema no time, com dois meias, foi aprovada pelo técnico Renato Portaluppi, que ainda comentou sobre os objetivos do clube até o final da temporada e colocou uma vaga na próxima Conmebol Libertadores como meta.

Após a eliminação na Conmebol Libertadores, na última semana, Renato escalou o que muito se falava fora do clube, com Monsalve e Cristaldo juntos. A equipe foi aprovada pelo comandante, que elogiou e explicou sobre as escolhas para esse duelo.

“Falo que precisam aproveitar as oportunidades. Miguel vem aproveitando, por isso a chance de começar”, disse Renato. O Tricolor tem até o final do ano apenas a disputa do Campeonato Brasileiro. A vitória deste domingo afasta o Grêmio da zona de rebaixamento, que ainda era uma preocupação.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo (1º), no retorno oficial à Arena desde que o estádio foi atingido pelas enchentes, no início de maio. O Grêmio vai receber o Atlético-MG, pelo Brasileirão, com pedido para a partida ocorrer às 11h.

