Inter "Produzimos um volume importante de jogo", analisa Roger após a vitória do Inter sobre o Cruzeiro no Brasileirão

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

"Acho que nós produzimos um volume importante de jogo, conseguimos neutralizar as principais virtudes do nosso adversário", disse Roger Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Melhor em campo do primeiro ao último minuto, o Inter apresentou um futebol consistente e criativo para superar o Cruzeiro, neste domingo (25), pelo placar de 1 a 0.

Após a vitória, conquistada com gol de Rafael Borré, o técnico Roger Machado concedeu entrevista na Sala de Imprensa do Beira-Rio, em Porto Alegre, e analisou a exibição de seus comandados na partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

“Acho que nós produzimos um volume importante de jogo, conseguimos neutralizar as principais virtudes do nosso adversário. Conseguimos explorar bons espaços em função de algumas características do modelo, né? Um 4-3-3 muito agressivo, de pressão constante nos zagueiros e no volante centralizado. Se a gente não tomasse as devidas precauções estratégicas que tomamos, devolveríamos a bola para o adversário com mais frequência. Então, acho que fizemos um jogo consistente em quase 100% do tempo. A atuação do nosso adversário, que vem em uma temporada muito boa, com um modelo de jogo bem estabelecido já, valorizou muito esse nosso momento.”

