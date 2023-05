Tecnologia Telefone dobrável, tablet e muita Inteligência Artificial: o que o Google revelou sobre seus novos produtos

12 de maio de 2023

O Google Pixel Fold é a primeira incursão da empresa em telefones dobráveis. (Foto: Divulgação/Google)

O Google revelou nesta semana sua mais recente linha de produtos de hardware, incluindo seu primeiro telefone dobrável e um novo tablet, além de planos de lançar novos recursos de inteligência artificial (IA) para seu mecanismo de busca e ferramentas de produtividade. As atualizações foram anunciadas em sua conferência anual de desenvolvedores do Google I/O.

Elas ocorrem no momento em que a empresa está simultaneamente tentando ir além de seu principal negócio de publicidade com novos dispositivos, ao mesmo tempo em que corre para defender seu mecanismo de busca da ameaça representada por uma onda de novas tecnologias de IA.

Em um sinal de onde está o foco do Google atualmente, a empresa passou mais de 90 minutos com uma longa lista de novos recursos de IA antes de mencionar as atualizações de hardware.

O Pixel Fold

O Google tornou-se a mais recente empresa de tecnologia a revelar um smartphone dobrável. Como outros dobráveis, o Pixel Fold de US$ 1799 (cerca de R$ 8,8 mil) possui uma dobradiça vertical que pode ser aberta para revelar uma tela semelhante a um tablet.

O Google chama o Fold de o dobrável mais fino do mercado. “Foi necessário um trabalho inteligente de engenharia para redesenhar componentes como nossos alto-falantes, nossa bateria e haptics”, disse George Hwang, gerente de produto, em uma ligação antes do anúncio.

A empresa embalou um telefone Pixel em um corpo de menos de 6 mm – cerca de dois terços da espessura de seus outros telefones Pixel. Quando é desdobrado, ele se abre em uma tela de 7,6 polegadas e se move na dobradiça de 180 graus personalizada do Google.

O Google Fold inclui recursos que você encontraria em um Pixel, como longa exposição, unblur, magic eraser, que permite aos usuários remover objetos indesejados ou que distraem.

Ele também possui ferramentas específicas do Pixel Fold, como tradução ao vivo em tela dupla, que permite ao usuário se comunicar em outro idioma com a ajuda de traduções rápidas de áudio e texto na tela externa.

O Google disse que otimizou seus principais aplicativos para aproveitar a tela maior, mas “ainda há trabalho a ser feito” porque “otimizar para um novo fator de forma dobrável leva tempo”, disse Hwang.

O Pixel Fold estará disponível nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão. A empresa disse que o dispositivo começará a ser enviado no próximo mês.

Pixel 7a

Superficialmente, o 7a se parece com o Pixel 7 e 7 Pro, com a mesma barra de câmera de pixel na parte traseira. Ele vem com os avanços típicos que você esperaria encontrar em qualquer atualização de smartphone – tela melhor, câmera avançada e bateria mais duradoura.

Mas o 7a agora possui um processador Tensor G2 e um chip de segurança TItan M2, que traz processamento avançado e novos recursos de inteligência artificial. Ele também oferece carregamento sem fio pela primeira vez em um modelo A.

A linha Pixel é conhecida há muito tempo por suas câmeras, e a 7a não é exceção. Está repleto de atualizações, incluindo uma câmera principal de 64 megapixels – o maior sensor da série até o momento, que ajudará com melhor qualidade de imagem, desempenho com pouca luz e outros recursos.

Ele também oferece uma nova câmera ultra larga de 13 megapixels para capturar fotos ainda mais amplas e uma nova câmera frontal de 13 megapixels. Pela primeira vez, cada câmera permite vídeo 4K.

O 7a também oferece suporte a muitos recursos significativos do Pixel, incluindo unblur, magic eraser e um Night Sight aprimorado que é duas vezes mais rápido e mais nítido que seu antecessor. Ele também permite que os usuários capturem longa exposição e zoom aprimorado.

O Pixel vem em várias cores, incluindo carvão, neve, mar e coral, e começa em US$ 499 (R$ 2,4 mil) na Google Store em 10 de maio, mas seu alcance é limitado.

Google Pixel Tablet

Embora os telefones tenham sido o foco principal do evento, o Google também atualizou outras partes de sua linha de hardware. O Google apresentou o Pixel Tablet, que deve ser usado em casa, desde desligar as luzes da casa até ajustar o termostato sem sair do sofá.

O tablet, que tem bordas e cantos arredondados, vem em três cores: porcelana, avelã e rosa, e custa a partir de US$ 499 (R$ 2,4 mil). Sob o capô, o tablet de 11 polegadas é alimentado pelos chips Tensor G2 do Google, que trazem longa duração da bateria e recursos de IA para o dispositivo. Ele também oferece uma câmera frontal, uma câmera traseira de 8 megapixels e uma base de carregamento. O Pixel Tablet estará disponível em 20 de junho.

Recursos de IA

O Google também está avançando com planos de trazer recursos de bate-papo de IA para seu principal mecanismo de pesquisa em meio a uma corrida armamentista renovada pela tecnologia no Vale do Silício.

A empresa disse que está apresentando a próxima evolução da Pesquisa do Google, que usará um chatbot com inteligência artificial para responder a perguntas “que você nunca pensou que a pesquisa poderia responder” e para ajudar os usuários a obter as informações que desejam mais rapidamente do que nunca.

Com a atualização, a aparência dos resultados da Pesquisa Google será visivelmente diferente.

Quando os usuários digitam uma consulta na barra de pesquisa principal, eles veem automaticamente um pop-up com uma resposta gerada por IA, além de exibir os resultados tradicionais.

Os usuários agora podem se inscrever para a nova Pesquisa do Google, que será lançada pela primeira vez nos Estados Unidos, por meio do aplicativo do Google ou do navegador de desktop Chrome.

Um número limitado de usuários terá acesso a ele nas próximas semanas, de acordo com a empresa, antes de crescer.

