Tecnologia Telescópio James Webb deu susto em cientistas; entenda

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Os componentes do telescópio James Webb. Foto: Nasa/Divulgação Os componentes do telescópio James Webb. (Foto: Nasa/Divulgação) Foto: Nasa/Divulgação

O telescópio espacial James Webb deu um belo “susto” nos cientistas da missão graças ao seu escudo solar. Este componente é necessário para o funcionamento do observatório, já que o protege do intenso calor do Sol, e foi enviado ao espaço “enrolado”. Ao se desenrolar, um interruptor deveria ser acionado e enviar um sinal para os engenheiros da Nasa saberem que o escudo foi aberto corretamente. Contudo, a primeira camada foi desenrolada e o sinal nunca veio.

Lançado em dezembro de 2021, o telescópio James Webb conta com um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis. O componente é formado por cinco camadas de Kapton (um tipo de filme plástico resistente a altas temperaturas), junto de alumínio e materiais de revestimento que refletem o calor do Sol de volta para o espaço.

Como as câmeras e instrumentos do Webb precisam se manter frios, o escudo é um componente essencial – e delicado, já que para o telescópio se “abrir”, centenas de mecanismos precisavam funcionar perfeitamente. Carl Starr, gerente de operações da missão na Nasa, disse que a equipe não viu os interruptores serem acionados, de modo que pararam as atividades. “O próximo passo foi enviar o comando para abrir o escudo novamente, e o fizemos, mas ainda não funcionou”, relembrou.

Assim, a equipe começou a imaginar o que poderia ter acontecido fora do planejado. “Talvez nem todos [os interruptores] foram ativados, ou talvez algo tenha ficado pendurado”, sugeriu ele na época. A situação era tão séria que o ambiente logo ficou quieto, enquanto os cientistas e engenheiros tentavam entender a situação.

No fim, os dados de telemetria dos engenheiros térmicos trouxeram a resposta, já que o telescópio estava esfriando como deveria se estivesse protegido pelo escudo. Eles disseram: “veja essas temperaturas, a única forma de alcançá-las é se não houver nada no caminho; portanto, deve ter desenrolado, só não acionou o interruptor”. Com a boa notícia, eles retomaram o trabalho, aliviados – e na expectativa das descobertas que estão por vir.

Segundo o estudo, ainda não está claro se o impacto de maio deste ano foi um evento raro, ou se o telescópio pode ser mais suscetível a danos do que o estimado pela modelagem antes do lançamento.

Pedrada

No final de maio, o telescópio espacial James Webb tomou uma “pedrada”: um impacto com um micrometeoroide (um pequeno pedaço de rocha espacial) causou um dano permanente em um dos 18 segmentos de seu espelho hexagonal. “Inevitavelmente, qualquer espaçonave encontrará micrometeoroides”, diz o relatório, elaborado pela Nasa e agências espaciais do Canadá (CSA) e Europa (ESA) e publicado no site ArXiv, ainda sem revisão por pares.

