Economia Tem dívida no cartão de crédito? Agora é possível transferir para outro banco com condições melhores; veja como

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Quem estiver no rotativo pode fazer a portabilidade do que deve para outra instituição financeira. (Foto: Freepik)

Já está em vigor a portabilidade da dívida do cartão de crédito. Quem estiver no rotativo agora pode fazer gratuitamente a transferência do saldo a ser quitado para outra instituição financeira que ofereça melhores condições de pagamento, com mais tempo para efetuar o pagamento ou juros menores, por exemplo.

Veja em perguntas e respostas como isso funciona:

1) Como pedir a portabilidade?

Na verdade, a portabilidade de dívida já existe para outros tipos de linhas de crédito, como o cheque especial, por exemplo. Agora, essa regra também irá abranger as dívidas com o cartão de crédito.

Quem está endividado pode pedir uma simulação para outra instituição financeira, analisando se o tempo para quitar a dívida seria maior ou se seria mais barato, com menos juros. Com o valor a ser pago em mãos, você pode ir presencialmente até a agência de um banco e negociar uma proposta, ou então tentar simular um empréstimo a partir do site ou do aplicativo da instituição financeira.

Caso a proposta seja mais vantajosa, a instituição financeira irá pagar o que você deve ao seu atual banco e “adquirir” a sua dívida. Para o banco que tem condição de oferecer juros menores, isso é vantajoso porque ele está atraindo mais um cliente. A partir disso, o seu atual banco também pode oferecer uma contraproposta.

Outra possibilidade é a instituição financeira, conhecendo seu público-alvo e perfil de cliente, entrar em contato com a pessoa endividada, em vez de esperar que ela busque por opções no mercado.

2) Também vale para cartão de loja?

Sim. Afinal, por trás de todo cartão de loja, há uma instituição financeira, e as mesmas regras se aplicam.

3) Posso negociar os juros? E o prazo?

Você deve! Ricardo Teixeira, coordenador do curso do MBA de Gestão Financeira da FGV, diz que negociar é imprescindível. O primeiro passo é ouvir a proposta da instituição financeira e, a partir disso, tentar buscar um prazo maior ou juros menores.

Ele aconselha a buscar primeiro a sua instituição financeira, que pode oferecer condições melhores por já conhecer o seu histórico de crédito. Caso não seja interessante, o ideal é pesquisar as opções no mercado, sempre analisando em qual situação o custo da dívida será menor:

“Recomendo buscar primeiro a sua instituição porque ela já tem o seu histórico de crédito e te conhece, então se você está cumprindo com os pagamentos, não tem por que ela não reduzir os juros ou aceitar uma proposta porque ela já conhece o risco (da pessoa não pagar)”, ele diz.

4) Como saber se é vantajoso?

Teixeira ressalta a importância de conhecer todos os custos envolvidos para garantir que você pagará menos ou, então, terá um prazo maior para quitar a dívida. Ele destaca também a necessidade de estar atento a cobranças adicionais no processo de contratação da nova linha de crédito.

“O mais importante é ver no final quanto você pagaria na instituição que está atualmente e quanto vai pagar nesse nova. Aí você vai poder levar em conta fatores como o prazo para quitar a dívida e fazer os comparativos, mas sempre buscando saber todas as informações que precisa para tomar essa decisão”, ele diz.

