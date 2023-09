Política Tem ministro do Partido Republicanos no governo Lula, mas a sigla não faz parte da base aliada

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Nota do partido diz que Silvio Costa Filho terá que se afastar das funções partidárias e da presidência do Republicanos em Pernambuco. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O partido Republicanos afirmou nessa quinta-feira (7) que, mesmo após a indicação do deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para o Ministério de Portos e Aeroportos, não fará parte da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) foram confirmados como novos ministros do governo federal nessa quarta (6). Os dois são filiados a partidos que integram o Centrão.

“O Republicanos vem a público reiterar, mais uma vez, que não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente”, diz a nota.

O partido declarou ainda que a indicação foi, “exclusivamente, um convite pessoal e direto do presidente Lula ao parlamentar”.

A sigla também informou que, além de se licenciar do cargo de deputado, Costa Filho também deverá deixar suas funções partidárias. O parlamentar é presidente do partido em Pernambuco e primeiro tesoureiro na Executiva Nacional do Republicanos.

Costa Filho declarou apoio à Lula na eleição de 2022, apesar de seu partido ter apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é filiado ao Republicanos.

O novo ministro está em seu segundo mandato como deputado federal. No mandato anterior, relatou a aprovação do projeto que concedeu autonomia ao Banco Central – criticada por Lula.

Em publicação nas redes sociais, Costa Filho agradeceu ao presidente pela “confiança” e disse que a pasta de Portos e Aeroportos é “extremamente relevante para a economia do nosso país”.

Ministérios

O deputado André Fufuca assumirá o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser, demitida do cargo. Enquanto Costa Filho será ministro de Portos e Aeroportos, na vaga de Márcio França, que assume a nova pasta das Micro e Pequenas Empresas.

“Recebi a decisão do presidente Lula, a quem agradeço pela confiança, de que deixarei a direção do Ministério do Esporte. Tivemos pouco tempo para mudar a realidade do Esporte no Brasil, mas sei que entregamos muito, construímos muito e levamos a política do presidente Lula aos que tivemos contato de norte a sul deste país. Continuarei lutando e contribuindo para uma política pública de esporte que seja para todas, todos e todes. Agradeço aos que estiveram comigo percorrendo este caminho curto e árduo”, afirmou Ana Moser após sua demissão.

As mudanças visam ampliar a base de apoio do governo no Congresso Nacional e assegurar maior número de votos, em especial na Câmara. As bancadas do PP e do Republicanos somam 49 e 41 deputados, nessa ordem.

