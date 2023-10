Grêmio “Tem uma vontade nossa e também do jogador”, diz o vice-presidente do Grêmio sobre renovação com o zagueiro Geromel

Brum explicou que tem a intenção de manter o ídolo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, concedeu entrevista coletiva após o treino na manhã desta quarta-feira (04). Brum fez uma avaliação geral da temporada da equipe e admitiu a intenção de renovar com Geromel e estender o tempo de contrato de Villasanti.

O dirigente disse que concorda com o treinador que o clube gaúcho está fazendo uma boa temporada, mas destaca que a equipe ainda tem pretensões no campeonato e não desistiu do título.

“Graças ao bom trabalho dos jogadores e do Renato elevamos a perspectiva sobre a temporada do Grêmio. Era uma quando assumimos o clube e tornou-se outra com o decorrer da temporada. Tenho que ter a cabeça no lugar e ver de onde o Grêmio veio e onde o Grêmio está neste momento. O raciocínio que eu faço é que se eu tivesse dito no início da temporada que tudo isso iria acontecer, todos nós iriamos dizer que foi uma boa temporada. Queremos melhorar ainda mais ela, e por isso, estamos trabalhando”, disse o vice-presidente.

O principal assunto da entrevista foi sobre a possível renovação de contrato com o zagueiro Pedro Geromel. O vínculo entre jogador e clube se encerra em dezembro de 2023. Brum explicou que tem a intenção de manter o ídolo, mas disse que isso será discutido mais para frente.

“A gente acha que tem uma vontade nossa e também do jogador por tudo que ele já manifestou publicamente. Estamos focados nessa reta final de temporada e essas conversas devem evoluir. Não acreditamos que, se for da vontade do Geromel de ficar, que teremos problemas para concretizar isso”, disse o dirigente.

