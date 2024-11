Educação Tema da redação do Enem 2024 foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Mais de 4,3 milhões de pessoas realizaram a inscrição do Enem este ano.

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

“Como sempre, não foi um tema óbvio. Nunca é aquilo que está muito na mídia, então é bem a cara do Enem. De certa forma, era esperado por não ser um tema óbvio” diz Daniela Toffoli, do Curso Anglo.

Felipe Rico, assessor pedagógico da plataforma Redação Nota 1000, avalia que o tema não era tão esperado, mas considera que alunos que se prepararam bem antes do exame podem não ter sido pegos de surpresa. Segundo ele, a frase temática é abrangente e permite aos candidatos abordar diversos assuntos relacionados à herança africana, como aspectos religiosos, histórico escravocrata do País.

Danielle Capriolli, professora e coordenadora de língua portuguesa do Ensino Médio da Escola Bilíngue Pueri Domus, diz que o tema é essencial e oportuno, permitindo um momento de reflexão sobre cultura, história e contribuições africanas como aspectos fundamentais para a cultura brasileira.

Temas anteriores

– Enem 2023 – “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”

– Enem 2022 – “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”

– Enem 2021 – “Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”

– Enem 2020 – “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”, na versão impressa; e “O desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil”, na digital.

– Enem 2019 – “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”

– Enem 2018 – “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”

– Enem 2017 – “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”

– Enem 2016 – “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”

– Enem 2015 – “A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira”

– Enem 2014 – “Publicidade infantil em questão no Brasil”

A primeira prova da edição foi aplicada neste domingo (3) em mais de 10 mil locais espalhados pelo Brasil. Além da redação, os candidatos responderam 45 questões de linguagens e outras 45 de ciências humanas. No próximo domingo (10), será a vez da prova de matemática e ciências da natureza.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, e permite ao candidato pleitear vagas em universidades públicas e privadas de todo o País. Mais de 4,3 milhões tiveram suas inscrições confirmadas para a edição, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

A maioria (60,59%) dos inscritos é mulher e se reconhece na cor parda (1.860.766), seguida da branca (1.788.622) e preta (533.861). Outros 62.288 se consideram da cor amarela e 29.891 se declararam indígenas. O Estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 645,8 mil candidatos, seguido de Minas Gerais (393 mil) e Bahia (376,3 mil).

São 180 questões no total. Em Linguagens, há 40 perguntas de múltipla escolha de Português e 5 de inglês ou espanhol; em Ciências Humanas, 45 de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. No segundo dia, são 45 perguntas de Matemática e, em Ciências da Natureza, 45 de Biologia, Física e Química.

