Mundo Rei da Espanha é recebido com ovos e gritos de “assassino” durante visita a localidade atingida por enchente

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Mmais de 200 pessoas morreram em enchentes devastadoras na última semana na Espanha. Foto: Reprodução Mmais de 200 pessoas morreram em enchentes devastadoras na última semana na Espanha. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Cidadãos espanhóis vaiaram e jogaram ovos no rei Felipe e na rainha Letícia da Espanha enquanto eles visitavam a região de Valência, onde mais de 200 pessoas morreram em enchentes devastadoras na última semana. Os monarcas foram chamados de “assassinos” enquanto visitavam a região de Paiporta, nos arredores da cidade de Valência, junto com o primeiro-ministro Pedro Sanchez e o governador regional Carlos Mazon. Os moradores acusam as autoridades de uma resposta frouxa ao desastre.

Depois que posaram para uma foto, a multidão começou a lançar insultos ao rei, Mazon e Sanchez. A multidão avançou enquanto a segurança abria guarda-chuvas para tentar protegê-los de projéteis. Confrontado por um morador, Felipe permaneceu calmo e abaixou seu guarda-chuva para ouvi-lo enquanto a polícia lutava para controlar os reunidos. A rainha Letizia também falou com moradores furiosos e parecia visivelmente abalada, segurando a cabeça entre as mãos.

O canal de mídia social da Família Real divulgou um vídeo após o protesto, mostrando o rei e a rainha abraçando moradores aflitos. Um homem caiu chorando nos braços do rei e em outra cena, o rei é visto abraçando duas mulheres chorando. É incomum que um rei espanhol enfrente tamanha fúria de perto. Felipe é uma figura relativamente popular, que chegou ao trono após a abdicação de seu pai.

A raiva parecia amplamente direcionada a Sanchez e Mazon, que partiram cedo, mesmo com o rei insistindo em ficar apesar do caos. O gabinete de Sanchez disse em uma declaração que o primeiro-ministro havia sido levado, seguindo o protocolo de segurança. Em uma declaração no X, Mazon disse que entendia a raiva e elogiou a conduta “exemplar” do rei.

Pelo menos 214 pessoas foram confirmadas mortas pelas enchentes e o número pode aumentar. Entre as últimas vítimas estava uma mulher de 70 anos cujo corpo foi encontrado a mais de 12 quilômetros de sua casa. A resposta lenta e descoordenada à crise enfureceu muitos em Valência. Alertas de texto chegaram horas depois de avisos de inundação do serviço meteorológico.

No sábado (2), Sanchez ordenou que mais 5.000 soldados ajudassem nos esforços em áreas inundadas, chamando a tempestade de “o pior desastre natural” da história do condado. Ele abordou a raiva e a frustração com a resposta lenta das autoridades, admitindo que “não foi suficiente”.

Parte do problema tem sido político. Mazon e Sanchez são de partidos diferentes e, sob o sistema político espanhol, o governo federal espanhol não pode liberar fundos e recursos de emergência sem a autorização de um governo regional. Isso não aconteceu até sábado, quatro dias após as enchentes.

Enquanto isso, milhares de voluntários responderam ao chamado do governo provincial por ajuda para limpar os destroços da enchente. As autoridades pareciam despreparadas e sobrecarregadas, ficando rapidamente sem suprimentos e lutando para encontrar mais ônibus para transportar as pessoas.

