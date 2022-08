Mundo Temor de acidente faz autoridades ucranianas entregarem remédio contra radiação

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Operadora nuclear da Ucrânia afirmou que, se ocorrer um grave acidente nuclear, nuvem de radiação “cobrirá parte do sul da Ucrânia e as regiões do sudoeste da Rússia”. Foto: Reprodução Operadora nuclear da Ucrânia afirmou que, se ocorrer um grave acidente nuclear, nuvem de radiação “cobrirá parte do sul da Ucrânia e as regiões do sudoeste da Rússia”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As autoridades da cidade ucraniana de Zaporizhzhia disponibilizaram pílulas de iodeto para moradores. A iniciativa é devida ao aumento dos temores sobre um possível acidente na usina nuclear localizada próxima ao local.

De acordo com as autoridades, os moradores poderão obter comprimidos de iodeto em 13 pontos de segunda a sexta-feira, e um ponto estará disponível durante o fim de semana, em um esquema que começou a 23 de agosto.

Risco de acidente

Em 25 de agosto, um total de 4.029 pessoas foram recolhidas pílulas de iodeto, segundo autoridades. Oficiais da cidade aconselharam os moradores a tomar as pílulas apenas em caso de um aviso oficial sobre um acidente nuclear.

No início deste domingo (28), a operadora nuclear da Ucrânia, Energoatom, disse em sua conta do Telegram que, de acordo com a previsão do vento para segunda-feira (29), se ocorrer um grave acidente nuclear, a nuvem de radiação “cobrirá parte do sul da Ucrânia e as regiões do sudoeste da Rússia”.

Ele acrescentou que, no caso de um acidente em uma das unidades de energia da usina, a nuvem de radiação se moverá para sudeste em direção à Rússia. Em caso de acidente, a Energoatom aconselha os residentes em áreas potencialmente ameaçadas “a fazerem profilaxia com iodo e limitarem a sua permanência em áreas abertas sem necessidade urgente”, bem como a vedarem portas e janelas e desligarem os aparelhos de ar-condicionado.

“Além disso, em áreas potencialmente perigosas, recomenda-se tomar medidas para selar e embalar alimentos, água, roupas de cama, documentos e objetos de valor”, acrescentou Energoatom.

