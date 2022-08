Vôlei Seleção Brasileira masculina de vôlei garante vaga nas oitavas de final com vitória na segunda rodada do Mundial

Wallace e Lucão sobem no duplo contra o ataque japonês. (Foto: Divulgação/VolleyballWorld)

Um jogo em que a eficiência da virada de bola e do bloqueio foram fundamentais, a seleção brasileira masculina de voleibol conseguiu a segunda vitória no Campeonato Mundial, que acontece na Eslovênia e na Polônia. Na manhã deste domingo (28) o Brasil levou a melhor sobre o Japão por 3 sets a 0 (25/21, 25/18 e 25/16), na arena Stozice, em Liubliana (ESL). Com o resultado o time brasileiro assumiu a primeira posição do grupo B, e garantiu a vaga antecipada para as oitavas de final.

Apesar do volume defensivo dos japoneses, o time brasileiro conseguiu se impor no ataque com 39 pontos contra 29 dos adversários. O bloqueio também fez a diferença com nove pontos. No quesito individual os destaques foram o ponteiro Leal, maior pontuador do confronto com 17 acertos (13 de ataque, dois de bloqueio e dois de saque), e o oposto Wallace, que anotou 13 (11 de ataque e dois de bloqueio).

Para encerrar a primeira fase da competição o time comandado por Renan Dal Zotto enfrenta o Catar nesta terça-feira (30), às 6h (de Brasília).

Leal, ponteiro, maior pontuador com 17 acertos (13 de ataque, dois de bloqueio e dois de saque): “Fizemos um belo jogo, e evoluímos em relação à estreia. Esta é uma vitória muito importante, trouxe mais confiança. Estamos no caminho certo. Eu estou fazendo o meu trabalho como cada um aqui na equipe. Fico contente pelo meu desempenho individual, mas o objetivo maior é a vitória do time”.

Lucarelli, ponteiro, sete pontos de ataque: “A pressão pela vitória sempre existe, pois esta é uma competição importante e com poucos jogos. Cada vitória conta demais. Hoje fizemos um jogo muito parecido com o que o próprio Japão faz, o nosso bloqueio tocou muito na bola, defendemos bastante, e isso fez muita diferença. Nossa sequência de saque também entrou bem com poucos erros, e nossa defesa funcionou muito bem, esses foram nossos trunfos no resultado de hoje”.

Lucão, central, seis pontos (quatro de ataque e dois de bloqueio): “Conseguimos organizar bem nosso sistema de defesa e bloqueio, estudamos muito bem o adversário. Começamos o jogo com alguma dificuldade, principalmente pelos méritos do saque deles. Sabíamos deste potencial. Mas na parte de bloqueio jogamos muito bem, conseguimos nos estruturar, marcamos os principais jogadores japoneses e criamos um volume”.

Cachopa, levantador: “É algo histórico na equipe japonesa ter muito volume de jogo, o que torna o confronto cansativo, exige paciência do adversário. E hoje tivemos que exercitar essa paciência, escolher bem a tomada decisões em cada momento. Mas acho que tenho excelentes atacantes aqui na seleção, e isso acaba facilitando o meu trabalho”.

Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina: “Sabíamos que seria um jogo tenso, pois o Japão vem crescendo a cada ano e exige muito dos adversários. Iniciamos com dificuldades com o saque deles, mas tivemos paciência e nos reorganizamos. Tivemos 40 bolas defendidas que geraram contra-ataques, enquanto os japoneses tiveram 30. Este é um dado importante, pois mostra como nosso sistema de bloqueio e defesa funcionou bem hoje. Ficamos felizes pela classificação antecipada e pela evolução do time”.

Para a disputa do Campeonato Mundial, o técnico Renan convocou os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Darlan, Felipe Roque e Wallace; os centrais Flávio, Leandro Aracaju e Lucão; os ponteiros Adriano, Leal, Lucarelli e Rodriguinho; e os líberos Maique e Thales.

