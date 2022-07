Vôlei No vôlei, Brasil fecha 1ª fase da Liga das Nações com vitória sobre Japão

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











seleção masculina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 0. (Foto: FIVB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A seleção brasileira masculina de vôlei fez bonito no seu último jogo da primeira fase da Liga das Nações, em Osaka, no Japão. Já classificado para as finais, o Brasil venceu o Japão por 3 sets a 0 (25/23, 25/23 e 25/22). A equipe de Renan Dal Zotto aguarda os resultados da rodada deste domingo para saber quem será o adversário nas quartas de final, que serão disputadas em Bolonha, na Itália, a partir do dia 20 de julho.

“Foi um jogo duro, mas estou muito feliz. Temos de nos preparar para a fase final agora, vamos à Itália fazer o nosso melhor!”, disse Lucarelli após a vitória.

O Brasil fechou a primeira fase da Liga das Nações com oito vitórias em 12 jogos, na sexta posição.

Quartas de final

A equipe de Renan Dal Zotto terá pela frente os Estados Unidos, que encerraram a primeira fase do torneio na terceira colocação. A fase final da competição acontece de 20 a 24 de julho em Bolonha, na Itália.

A equipe americana fechou a primeira fase com dez vitórias em 12 jogos, somando 27 pontos. A última delas veio neste domingo contra a Argentina por 3 sets a 2, parciais de 29/27, 22/25, 20/25, 25/13 e 17/15. Já o Brasil encerrou a campanha derrotando o Japão por 3 sets a 0 (25/23, 25/23 e 25/22), totalizando 24 pontos após oito vitórias e quatro derrotas.

No confronto entre as duas equipes na primeira fase, o Brasil levou a pior. Depois de sair na frente, o time de Dal Zotto acabou derrotado por 3 sets a 1 (21/25, 27/25, 25/20 e 25/20). Além dos EUA, o Brasil foi superado por China, Polônia e França. País-sede das finais, a Itália terminou a primeira fase em primeiro lugar com 31 pontos, mesma pontuação da Polônia, segunda colocada. Os EUA aparecem em terceiro e a França, atual campeã olímpica, em quarto. Japão, Brasil, Irã e Holanda completam a lista dos oito classificados para a etapa final.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Vôlei