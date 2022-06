Vôlei Duda e Ana Patrícia batem canadenses e são campeãs mundiais de vôlei de praia

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Duda e Ana Patrícia atingiram o feito de terem sido campeãs na base e agora serem também no adulto. (Foto: FIVB)

Um desavisado que tenha ligado a televisão e parado para assistir ao jogo entre Duda/Ana Patrícia e a dupla canadense Bukovec/Brandie poderia não imaginar que se tratava de uma final do Mundial de Vôlei de Praia no primeiro set.

Com um nível técnico altíssimo, as brasileiras fizeram a a primeira parcial parecer um jogo comum. Com certa facilidade, fecharam em 21 a 17. No segundo, foi preciso um pouco mais de nervos de aço, mas outra vez a dupla nacional deu show, garantiu a vitória por dois sets a zero, parciais de 21/17 e 21/19, e se tornou campeã mundial em Roma.

Duda e Ana Patrícia atingiram o feito de terem sido campeãs na base e agora serem também no adulto. As duas foram bicampeãs mundiais sub-21 e ganharam também os Jogos Olímpicos da Juventude. Duda tem ainda no currículo dois títulos mundiais sub-19.

O Brasil volta ao topo do pódio mundial depois de sete anos. Em 2015, Ágatha e Bárbara foram campeãs mundiais na Holanda. Um ano depois, ganharam a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio de Janeiro.

O Brasil teve a chance de fazer uma dobradinha dourada em Roma. Mas Vitor Felipe e Renato não conseguiram surpreender os atuais campeões olímpicos Mol e Sorum (NOR) e ficaram com o segundo lugar da competição.

Os noruegueses venceram por dois sets a zero, parciais de 21/15 e 21/16.

Mais cedo, André e George já garantiram a dobradinha brasileira no pódio masculino. De virada, eles venceram a dupla dos Estados Unidos Schalk/Brunner por dois sets a um, parciais 15/21, 21/17, 15/11 e garantiram a medalha de bronze.

Jogo

Arrasador, o Brasil começou a impor o seu jogo desde o início. Duda fez boa defesa e atacou para abrir 3 a 1. A própria Duda foi para o saque e com um ace fez 6 a 2. Muito bem tecnicamente, as brasileiras não davam respiro para as canadenses. Ana Patrícia fechou a porta de Bukovec e garantiu folga de cinco pontos no placar (12 a 7). As rivais melhoraram em quadra, tentaram apertar, mas sem muito sucesso. Com tranquilidade, Duda fechou o primeiro set em 21 a 17.

As canadenses voltaram melhor para o segundo set, principalmente na virada de bola. Para azar delas, a dupla brasileira também seguiu muito firme e o jogo ficou mais igual. Ana Patrícia bloqueou Bukovec e deu pequena vantagem para o Brasil (6 a 4 ). Sem conseguir quebrar o jogo brasileiro, as canadenses começaram a forçar mais. Bukovec atacou duas vezes para fora (14 a 10), mas foi buscar no saque em erros do Brasil (14 a 14).

Em um dos pontos canadenses, Ana Patrícia ficou muito irritada com a arbitragem, que deu ponto rival em disputa de bola na rede. O time brasileiro ficou um pouco nervoso e tomou a virada em 17 a 16. Mas bastou um pedido de tempo, uma respirada, e tudo voltou ao normal. Com muita segurança, as brasileiras viraram o o jogo e Ana Patrícia explorou o bloqueio para fechar a parcial em 21 a 19 e ser campeã mundial.

