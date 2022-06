Vôlei Brasil derrota a Sérvia e reage na Liga das Nações de vôlei feminino

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Seleção de Zé Roberto fecha etapa com vitória por 3 a 0. (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Poucas horas depois da derrota para a Itália na Liga das Nações de vôlei feminino, o Brasil reagiu da melhor forma possível. Diante da Sérvia, outro rival à altura, a seleção de José Roberto Guimarães não deu espaços para uma nova queda no ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). Firme desde o início, o time derrubou a rival em 3 sets a 0, parciais 25/21, 25/9 e 25/21.

Foi a última partida da seleção na segunda etapa da Liga das Nações. Com três vitórias e uma derrota em Brasília, a equipe segue firme na briga pela classificação à fase final da competição. No total, são seis triunfos e duas derrotas até aqui.

Nesta semana, a seleção treina em Barueri (SP), antes de embarcar para a Bulgária na última etapa da classificação. Em Sofia, o Brasil vai encarar China, Coreia do Sul, Bulgária e Tailândia, entre os dias 29 de junho e 3 de julho. Veja a tabela da Liga das Nações.

Força no bloqueio

Muito mal no fundamento contra a Itália, o Brasil construiu sua vitória neste domingo pelo bloqueio. No sábado, foram apenas cinco pontos. Contra a Sérvia, a seleção fechou a partida com 19 no total. Carol, com seis, Kisy e Pri Daroit, com cinco cada, foram os destaques.

Na pontuação geral, Gabi, Pri Daroit e Kisy, com 14 pontos, foram as principais pontuadoras. Carol, com 13, veio logo atrás. Do outro lado, Bjelica, com oito pontos, foi o principal nome de uma Sérvia sem forças.

Um detalhe interessante na partida foi a presença de jogadoras da seleção italiana no ginásio. Mesmo sem jogo marcado para este domingo, Paola Egonu e outras companheiras fizeram questão de assistir à partida entre duas das principais rivais na Liga.

1° set

Um erro de Kisy até abriu a contagem para o lado de lá. Mas, na necessidade de reagir na Liga, o Brasil foi à quadra com outra postura. Era um início equilibrado, é verdade. Só que, ao contrário do dia anterior, a seleção soube aproveitar as chances. Na pancada de Gabi, marcou 8/5 e abriu vantagem logo de cara. O bloqueio, inoperante contra as italianas, também evoluiu. Foi assim que Kisy subiu para parar o ataque sérvio e marcar 10/6.

Em um momento de desatenção, a Sérvia reagiu e encostou, diminuindo a diferença para apenas um ponto (10/9). Mas foi por pouco tempo. Em um toque na rede de Bjelica, o placar subiu para 14/10. As rivais até ameaçavam uma reação em alguns momentos. A seleção da casa, porém, se mantinha firme. No bloqueio de Kisy, marcou 20/16 e encaminhou a vitória no set. No fim, um bloqueio de Pri Daroit deu números finais à parcial: 25/21.

2º set

Na volta à quadra, o Brasil acelerou. Sem suar, logo disparou no placar: depois de mais um bloqueio de Kisy, 8/1. Àquela altura, a Sérvia parecia sem forças. Em dois bloqueios seguidos de Carol, a vantagem saltou para 19/8. A seleção não diminuiu o ritmo. Com uma pancada de Kisy, ampliou a diferença para 20/8.

O Brasil jogava solto. No embalo da torcida, não deu a menor chance para qualquer reação. O bloqueio era a maior arma da seleção àquela altura – antes do fim da parcial, já eram 14 pontos. No fim, um ace de Carol fechou a conta: 25/9.

3° set

A Sérvia quis reagir na volta à quadra. De primeira, largou na frente e abriu 9/6. Mas o Brasil foi buscar. No ataque para fora das rivais, tudo igual no placar. A virada veio em um bloqueio de Pri Daroit, abrindo 13/12 na conta. O jogo seguiu equilibrado. Mas, mesmo em seu pior momento, a seleção seguiu firme.

No bloqueio de Diana, a seleção marcou 17/15, e o ginásio explodiu. A Sérvia até tentou se manter na briga. Mas, com autoridade, o Brasil se impôs. A partir dali, já não deu chances às rivais. Em um ataque de Gabi, abriu 19/16. Não demorou para que o time da casa fechasse a conta: em mais uma pancada de Gabi, 25/21.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Vôlei