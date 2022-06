Vôlei Brasil vence Japão com homenagens a campeões olímpicos do vôlei masculino

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Campeões olímpicos de 1992 e atuais jogadores da seleção brasileira antes do início do duelo contra o Japão. (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei encerrou neste domingo (5) a preparação para a Liga das Nações com um triunfo por 3 sets a 2 (25/20, 21/25, 23/25, 25/22 e 15/13) em amistoso contra o Japão. Mas o jogo no ginásio Sesi Taguatinga (DF) foi marcado por uma homenagem: nos uniformes da equipe atual, os nomes e os números dos craques que há 30 anos levaram o Brasil pela primeira vez ao alto do pódio olímpico em 1992.

“Essa homenagem da CBV é uma valorização da história do vôlei brasileiro. São 30 anos do nosso primeiro ouro olímpico e foi emocionante ver nossos craques do passado e do presente juntos. É uma história de vitórias que continua sendo escrita por essa geração atual”, diz Radamés Lattari, vice-presidente da CBV.

Carlão, Paulão, Giovane, Maurício, Marcelo Negrão, Pampa e Janelson estiveram no Sesi Taguatinga e foram reverenciados pela torcida. Amauri, Jorge Edson, Douglas, Tande e Talmo completam a equipe que conquistou o ouro, sob o comando de José Roberto Guimarães.

“O sentimento é de gratidão. A história está aí para ser contada, e esses jovens estão aqui representando a gente. São memórias que precisam sempre ser resgatadas. Eu fico feliz por fazer parte de uma geração vitoriosa, que ajudou a tornar o voleibol o que é hoje. Agradeço ao vôlei e à CBV pela homenagem”, diz Maurício, que como os demais campeões olímpicos, recebeu um troféu com uma réplica da camisa usada na final olímpica de 1992, contra a Holanda, que foi entregue pela CEO da CBV, Adriana Behar, e pelo vice-presidente, Radamés Lattari.

O oposto Alan foi o maior pontuador do confronto com os japoneses com 23 acertos. Outro destaque do jogo foi o aniversariante do dia, o ponteiro Rodriguinho, que marcou 15 pontos. Sobre o jogo, o técnico da seleção brasileira, avaliou como positivo o teste antes da estreia na Liga das Nações.

“Não poderíamos ter escolhido um adversário melhor para iniciarmos a temporada. É impressionante a quantidade de bolas que o time do Japão joga para cima, é um jogo que rende. Então, como teste, como treinamento, foi muito bom. Conseguimos colocar todos para jogar e eles renderam bem. Agora é só pensar na Austrália que é o nosso primeiro adversário na semana que vem”, analisou Renan.

Brasil inicia a Liga das Nações

Os dois amistosos contra o Japão serviram como preparação da seleção para a disputa da primeira etapa da Liga das Nações, que começa na terça-feira, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A estreia do Brasil será na quarta-feira, dia 8, contra a Austrália, às 21h.

Para a primeira etapa da Liga das Nações o técnico Renan selecionou os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Franco e Alan; os centrais Isac, Lucão, Flávio e Leandro Aracaju; os ponteiros Lucarelli, Rodriguinho, Vaccari e Adriano; e os líberos Thales e Maique. As informações são do site Lance.

