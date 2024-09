Brasil Temperaturas podem passar de 40°C no Brasil nesta quarta-feira

Em Porto Alegre, a temperatura máxima prevista para esta quarta é de 36°C

As temperaturas devem chegar próximo aos 40°C em várias capitais do Brasil nesta quarta-feira (11), segundo a Climatempo. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, a máxima prevista é de 41°C.

A umidade relativa do ar no Estado deve ficar abaixo de 12%, em situação de emergência, de acordo com a agência de meteorologia. Ao todo, seis Estados estão com risco de baixa umidade emergencial para esta quarta: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná.

A Climatempo divide os graus de risco de baixa umidade em cinco níveis: Sem Risco, Observação, Atenção, Alerta e Emergência.

A umidade deve ficar abaixo de 30% em todas as regiões do País. O tempo seco pode causar vários prejuízos à saúde, como desidratação e escurecimento da urina e da secreção corporal.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para uma onda de calor de “Grande Perigo”, com temperaturas 5ºC acima da média por até cinco dias.

O aviso vale até a noite de sexta-feira (13). Segundo o Inmet, 1.303 cidades devem ser afetadas em nove Estados do País.

Em Porto Alegre, a temperatura máxima prevista para esta quarta é de 36°C.

