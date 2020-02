Notas Mundo Tempestade ‘Ciara’ atinge regiões da Itália

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

A tempestade “Ciara”, que provocou uma onda de mau tempo e matou três pessoas pela Europa no último fim de semana, atingiu a ilha da Sardenha e algumas regiões do Centro da Itália nesta segunda (10). As previsões meteorológicas também indicam fortes rajadas de vento e chuva intensa em Marcas, Abruzzo, Molise e na área coberta pelo mar Tirreno.

