Porto Alegre Temporal provoca alagamentos e falta de luz em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Diversas ruas e avenidas de Porto Alegre ficaram alagadas Foto: Divulgação

Por volta das 15h deste domingo (13), o dia virou noite em Porto Alegre. Um temporal com grande quantidade de chuva e fortes ventos atingiu a Capital e municípios da Região Metropolitana.

Diversas ruas e avenidas de Porto Alegre, entres elas a Erico Verissimo, João Pessoa, Sertório, Assis Brasil, Salvador França, Protásio Alves e Nilo Peçanha, ficaram alagadas. Houve grande acúmulo de água também no Túnel da Conceição, no Centro, e contêineres de lixo ficaram boiando no bairro Cidade Baixa.

As rajadas de vento chegaram a 100 quilômetros por hora em alguns pontos da Capital. No aeroporto Salgado Filho, o vento atingiu 87 quilômetros por hora. A ventania derrubou árvores e postes, provocando o bloqueio de vias.

Segundo a CEEE, 245 mil clientes ficaram sem energia elétrica na área de concessão da companhia, principalmente em Porto Alegre (160 mil) e Viamão (45 mil).

Em caso de emergências, a população deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

No sábado (12), a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de chuvas fortes, possibilidade de queda de granizo, trovoadas e vendavais durante este fim de semana na Capital.

