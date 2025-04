Porto Alegre Temporal com vento forte causa danos e transtornos em Porto Alegre e Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Em diversos pontos houve alagamento, falta de luz e quedas de galhos. (Foto: Arquivo/PMPA)

Um temporal acompanhado de ventos intensos atingiu Porto Alegre e demais cidades da Região Metropolitana no final da tarde dessa segunda-feira (31). Em diversos locais ocorreram alagamentos, falta de luz, quedas de galhos e outros transtornos – na Capital, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou um bloqueio total e dois parciais devido a obstruções, além de semáforos apagados em pelo menos 14 cruzamentos.

Um levantamento preliminar mencionado pela empresa Metsul Meteorologia indica que cerca, à noite, 350 mil clientes estavam sem luz em diferentes partes do Estado. O contingente abrange os habitantes de áreas atendidas pelas concessionárias RGE e da CEEE Equatorial.

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), faltou energia nas Estações de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus, Moinhos de Vento, Menino Deus, Ilhas, São João e Belém Novo. O problema pode causar interrupção no abastecimento ou redução na pressão em diversas regiões da Capital – técnicos da concessionária responsável foram acionados.

No Hospital de Pronto Socorro (HPS), no bairro Bom Fim, a recepção foi inundada e o segundo andar do setor de Pediatria sofreu infiltração devido a destelhamento. A situação exigiu o chamado de uma equipe de manutenção e de uma empresa de engenharia, para os devidos reparos.

Integrantes dos órgãos municipais que compõem a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) foram mobilizadas para atendimento às ocorrências. O prefeito Sebastião Melo acompanhou os trabalhos no Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade (Ceic).

Região Metropolitana

O vento forte fez tombar um caminhão que trafegava pela nova ponte do Guaíba (Zona Norte), por volta das 17h – gravado com o celular por outro condutor, o vídeo do acidente “viralizou” nas redes sociais. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teve ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Trensurb, por sua vez, informou a interrupção no transporte por metrô, no início da noite, por falta de energia, Isso porque o funcionamento do sistema – que atende Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo – depende de eletricidade.

Em alguns pontos da Região Metropolitana ocorreu queda de granizo. Na lista está o município de Nova Santa Rita (próximo a Canoas), onde ao menos quatro bairros tiveram casas destelhadas – a administração municipal prestou assistência aos moradores atingidos, incluindo a distribuição de lonas.

Transtornos no Salgado Filho

De acordo com relato preliminar da Defesa Civil Municipal, repercutido no site prefeitura.poa.br, o vento também foi sentido no Aeroporto Internacional Salgado Filho (Zona Norte), atingindo 110 km/h. A pista permaneceu fechada durante quase duas horas para poucos e decolagens.

Houve atraso em ao menos dez voos com destino a outros Estados (Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal). O mesmo ocorreu com três aeronaves aguardados na Capital gaúcha – outras tiveram a rota desviada até que as condições meteorológicas estivessem favoráveis.

(Marcello Campos e Pedro Marques)

2025-03-31