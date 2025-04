Economia Dólar vai a R$ 5,70 e Bolsa recua, às vésperas de anúncio de política tarifária nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (31), cotado a R$ 5,70, mesmo na expectativa pelo detalhamento das tarifas recíprocas anunciadas ao longo do ano pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Ibovespa, principal índice da B3, recuou 1,25%, encerrando o dia aos 130.260 pontos.

Trump prometeu divulgar nesta quarta-feira (2) os detalhes sobre as tarifas, que devem ser aplicadas a diversos países que exportam produtos para os EUA. Em declaração recente a jornalistas, o presidente americano afirmou que as taxas serão impostas a todos os países, contrariando sugestões do assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, que previa a aplicação a um grupo reduzido de 10 a 15 nações.

A imposição de tarifas de importação é uma das principais promessas de campanha de Trump. Durante seu mandato, o republicano decretou tarifas sobre importantes parceiros comerciais, como México e Canadá, além de impor ou ameaçar taxar produtos como aço, alumínio, automóveis e produtos agrícolas.

O mercado teme que as novas tarifas desencadeiem uma guerra comercial global, levando outros países a adotar medidas semelhantes. A elevação das tarifas encarece os produtos e os bens que dependem de insumos importados, o que pode pressionar a inflação e impactar o consumo. Essa dinâmica pode resultar em uma desaceleração econômica nos EUA, com potenciais repercussões globais.

Diante desse cenário, os principais índices de Wall Street operaram em baixa durante boa parte do pregão, recuperando-se apenas na última hora do dia, à medida que investidores digeriam as incertezas sobre as novas tarifas.

Impacto no mercado

A expectativa em torno do tarifaço de Trump segue influenciando os mercados globais, com investidores avaliando os riscos de inflação e recessão econômica.

O presidente dos EUA havia prometido, no início do ano, que anunciaria as tarifas recíprocas em 2 de abril. O governo americano, segundo Kevin Hassett, estudava aplicá-las a um grupo seleto de países com os maiores desequilíbrios tarifários em relação aos EUA, sem especificar quais seriam esses países.

No entanto, no domingo (30), Trump declarou que as tarifas serão aplicadas “a todos os países”, ampliando a expectativa sobre os impactos dessa medida.

Nos últimos meses, Trump adotou medidas tarifárias contra diversas nações. No caso do México e do Canadá, determinou uma taxa de 25% sobre todas as importações, embora temporariamente suspensa para produtos cobertos pelo acordo comercial entre os países. Em relação à China, impôs uma taxa adicional de 10%, elevando as tarifas totais sobre os produtos chineses a 20%.

