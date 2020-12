Rio Grande do Sul Temporal e queda de granizo causaram danos e transtornos em diversas cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Defesa Civil mantém alerta para risco de chuva forte, com granizo, trovoadas e rajadas de até 100 Km/h neste domingo. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

A chuva intensa que atingiu diversas áreas do Rio Grande do Sul entre a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado (12) causou uma série de prejuízos materiais e transtornos à Região Sul gaúcha. Segundo a Defesa Civil estadual, os municípios mais atingidos incluem Arroio Grande, Cerrito, Herval, Morro Redondo e Piratini, nos quais foi registrada inclusive a queda de granizo.

Os principais prejuízos foram registrados na zona rural. Em algumas dessas cidades, houve danos em dezenas de casas – os estragos ainda estão sendo contabilizados pelas autoridades estaduais e locais. Já em Rio Grande e Pelotas não houve relato de granizo, mas a água alagou bairros. Menos mal que nenhum habitante ficou desalojado ou desabrigado.

A ocorrência de granizo também afetou lavouras de soja e de milho, em muitos casos agravando uma situação que já era preocupante devido à estiagem que afeta o Rio Grande do Sul nos últimos meses. Já nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado, moradores de diversas cidades ficaram sem luz por várias horas.

Capital

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, por sua vez, a água acumulada em ruas e avenidas e as panes em semáforos causaram problemas ao trânsito de veículos, incluindo uma via pública bloqueada no bairro Belém Novo (Zona Sul), por causa da queda de uma árvore.

A Defesa Civil da Capital mantém o alerta para o risco de chuva de intensidade moderada a forte, com chance de granizo, trovoadas e rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora também neste domingo (13). O aviso tem base em prognósticos do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Sema (Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura).

Em caso de emergência, a prefeitura recomenda que os cidadãos liguem para a Defesa Civil (telefone 199). O Corpo de Bombeiros também está de prontidão, por meio do telefone 193.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul