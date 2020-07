Agro Temporal provoca danos estruturais, mas não prejuízos significativos em culturas e criações

Em parceria com a Seapdr (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), a Emater/RS-Ascar realizou um breve levantamento, na tarde desta quarta-feira (1º), dos efeitos do temporal e ciclone que atingiram o Estado.

De acordo com as informações até o momento, de modo geral, no meio rural não ocorreram prejuízos significativos para as culturas e criações do Estado.

Os prejuízos, de forma bem localizada, foram contabilizados em estruturas afetadas, como galpões, estufas e silos, além de destelhamento de casas. Também ocorreu interrupção do fornecimento de energia elétrica, a qual está sendo restabelecida. O caso de interrupção muito prolongada poderá causar algum prejuízo na produção leiteira.

Houve relatos de prejuízos no reflorestamento na região de Erechim; na cultura do alho na região de Caxias do Sul e nas olerícolas e bananais do Litoral Norte.

