1 de julho de 2020

O governo gaúcho estima o número de pacientes curados seja de 22.618. (Foto: Reprodução)

A atualização estatística divulgada nesta quarta-feira (1º) pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou 22 vítimas à lista de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul, que agora soma 636 casos fatais da doença. Já os diagnósticos positivos totalizam 28.171 em 405 dos 497 municípios gaúchos (80% de abrangência) desde março, com a inclusão de 1.249 notificações.

No que se refere aos pacientes já recuperados (sem sintomas há pelo menos 14 dias), o governo gaúcho estima esse contingente em 22.618 indivíduos. Na prática, isso significa que o número de casos em andamento – com ou sem internação hospitalar – é de 5.553 pessoas (20% do total informado pelo boletim).

As mais recentes perdas humanas para a pandemia no Estado abrangem os seguintes municípios gaúchos, ordenados a seguir com base no município de residência (mesmo que o óbito tenha ocorrido em outra cidade), gênero (masculino ou feminino) e idade. Além do quadro de comorbidades (outras doenças não contagiosas), a maioria dos falecidos são idosos, aspecto observado desde as primeiras notificações, há mais de três meses.

– Campo Bom (homem, 57 anos);

– Carazinho (homem, 71 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 81 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 84 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 88 anos);

– Esteio (mulher, 54 anos);

– Estrela (homem, 72 anos);

– Montenegro (mulher, 88 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 50 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 60 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 65 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 93 anos);

– Porto Alegre (mulher, 94 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 90 anos);

– São Leopoldo (homem, 74 anos);

– São Leopoldo (homem, 75 anos);

– São Luiz Gonzaga (mulher, 69 anos);

– Sapiranga (homem, 66 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 86 anos);

– Viamão (mulher, 85 anos).

Porto Alegre

Com levantamentos discrepantes da SES (devido à demora na integralização de dados), a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) contabilizou até a noite desta quarta-feira 94 mortes por coronavírus, duas a mais que no balanço estadual. Independente da base de dados, a Capital se mantém no topo da tabela de óbitos gaúchos da pandemia, com mais que o dobro dos 44 registrados pela více-lider Passo Fundo (Região Norte).

De acordo com a SMS, foram confirmados nas últimas horas 83 novos diagnósticos positivos (111 nas contas da SES). No acumulado, são 3.624 confirmados (ou 2.701 na atualização epidemiológica estadual). Até as 18h30min desta quarta, dos 702 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da cidade, 550 (78%) estavam ocupados – destes, 143 (26% do total) no âmbito da Covid-19.

(Marcello Campos)

