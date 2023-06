Rio Grande do Sul Unidades de saúde no Rio Grande do Sul alagam e pacientes são resgatados após temporal

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Imagem do corredor de hospital totalmente alagado. Foto: Reprodução/Redes Sociais Imagem do corredor de hospital totalmente alagado. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

A chuva intensa e as fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul, na noite desta quinta-feira (15), suspendeu os atendimentos devido a um alagamento no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O mesmo problema afetou atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Sapiranga, no Vale do Sinos, onde pacientes tiveram de ser removidos com ajuda dos bombeiros.

Durante a madrugada desta sexta-feira (16), a UPA de Sapiranga ficou completamente inundada, resultando no resgate de quatro pacientes pelo Corpo de Bombeiros, que utilizaram barcos para retirar os pacientes.

No Hospital Santa Luzia, a direção da instituição divulgou uma nota informando que o tomógrafo precisou ser desligado. Procedimentos eletivos também foram cancelados.

“Pensando na segurança dos pacientes e desde já agradecendo a compreensão da população, a direção pede que outros serviços de saúde da rede municipal sejam procurados nesta manhã de sexta-feira (16). A previsão é de que o atendimento volte ao normal à tarde. A direção informa ainda que nenhum paciente em atendimento no hospital precisou ser remanejado’”, informa a nota.

