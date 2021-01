Porto Alegre Temporal, ventos fortes e granizo podem atingir Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

O mau tempo é previsto para até a meia-noite desta quarta-feira. Foto: Brayan Martins/PMPA O mau tempo é previsto para até a meia-noite desta quarta-feira. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

Porto Alegre pode ser atingida nas próximas horas por altos volumes de chuva, ventos fortes e queda de granizo. O mau tempo é previsto para até a meia-noite desta quarta-feira (27), podendo causar transtornos na cidade. O alerta é da Defesa Civil Municipal que, inicialmente, havia previsto a instabilidade para o domingo, mas, baseada nas mudanças meteorológicas, prorrogou o risco de temporal para até as 23h59min de quarta.

Segundo o boletim, com base no aviso meteorológico do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a precipitação pluviométrica deve ficar entre 30 a 100mm e as rajadas de vento entre 60 a 100km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos, causando transtornos na mobilidade e na rotina da população.

As orientações são para que as pessoas evitem transitar pelas ruas durante o temporal e observem alteração em encostas, entre outros cuidados. A Defesa Civil e a Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergências), estarão disponíveis para atendimento à população e restabelecimento da normalidade em áreas que venham a ser atingidas. Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta que os porto-alegrenses acionem o telefone 199, ou Corpo de Bombeiros pelo 193.

