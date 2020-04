Porto Alegre Tendas prestam 4.130 atendimentos a pessoas com sintomas respiratórios em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Espaços são destinados a triagem, acolhimento e orientação para quadros gripais. (Foto: Robson Da Silveira/SMS PMPA)

As tendas instaladas nas áreas externas dos serviços de urgência e emergência próprios e contratualizados da prefeitura de Porto Alegre para triagem de pacientes com sintomas respiratórios prestaram 4.130 atendimentos entre os dias 25 de março e 18 de abril.

Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde correspondem aos atendimentos feitos nos Prontos-Atendimentos Bom Jesus, Cruzeiro do Sul, Lomba do Pinheiro, Hospital Vila Nova e Hospital da Restinga. O Grupo Hospitalar Conceição também mantém uma central de triagem para Covid-19, que funciona na rua Francisco Trein, 326.

Os espaços são destinados a triagem, acolhimento e orientação para quadros gripais. Casos de maior complexidade são encaminhados para os hospitais. A instalação destes equipamentos fazem parte do plano de contingenciamento e enfrentamento à pandemia do coronavírus na Capital. Os locais funcionam todos os dias das 7h às 22h.

O atendimento aos pacientes que apresentem sintomas de gripe também pode ser realizado em um dos 140 postos de saúde da Capital – sete deles com funcionamento até as 22 horas (Tristeza, Modelo, 1⁰ de Maio, Ramos, Diretor Pestana, São Carlos e Morro Santana); três das 8h às 20h; e 13 com horário das 7h às 19h.

