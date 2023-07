Esporte Tênis: mesmo com desistência, Bia Haddad embolsa R$ 1,2 milhão em Wimbledon

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Bia, desde o início de sua carreira, já faturou mais de R$ 20 milhões. Foto: Reprodução/Twitter Bia, desde o início de sua carreira, já faturou mais de R$ 20 milhões. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A brasileira Bia Haddad, número 13 do mundo, sofreu com dores na lombar e teve de abandonar o jogo contra a cazaque Elena Rybakina, depois de apenas cinco games, na quadra central de Wimbledon. A partida era válida pelas oitavas de final da competição. A brasileira recebeu atendimento médico, tentou seguir, mas não conseguiu continuar. Por ter alcançado esta fase, ela recebeu 207 mil libras de premiação (cerca de R$ 1,2 milhão).

A tenista de 27 anos chegou, neste ano, a ultrapassar a marca total de R$ 20 milhões em prêmios na carreira.

Semifinalista de Roland Garros, Bia Haddad fez sua melhor campanha em Wimbledon, vencendo três jogos. Ela ainda voltaria à grama de Londres nesta segunda-feira para jogar a segunda rodada da chave de duplas femininas, mas com as fortes dores, não foi possível.

A brasileira foi a primeira em 47 anos, na era aberta (a época profissional do tênis, depois dos anos 1960), a ir para a segunda semana em Wimbledon. Bia Haddad só aparece depois de Maria Esther Bueno, que conseguiu o feito em 1976.

Melhor tenista brasileira da história, Maria Esther Bueno teve seu auge antes da era aberta. Venceu sete Grand Slams em simples, sendo três vezes em Wimbledon (1959, 1960 e 1964) e quatro no US Open (1959, 1963, 1964 e 1966). Em duplas, Maria Esther faturou 11 títulos nos quatro Grand Slams (Australian Open e Roland Garros também).

Notthingham

Após ser semifinalista de Roland Garros, Bia sofreu uma lesão no torneio de Notthingham, na Inglaterra. Na derrota para a ucraniana Daria Snigur, ela foi diagnosticada com um edema no joelho. Por causa disso, ela desistiu de o WTA de Birmingham. Na competição seguinte, no WTA 500 de Eastbourne, ela abandonou a partida contra a croata Petra Martic quando perdia por 6/4 e 3/2 a fim de se preservar para Wimbledon.

2023-07-10