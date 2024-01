Esporte Tênis: Sabalenka é a primeira a ser bicampeã no Aberto da Austrália desde 2013

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A atual campeã fez uma campanha irretocável até o título. Foto: Reprodução A atual campeã fez uma campanha irretocável até o título. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aryna Sabalenka conquistou o bicampeonato do Aberto da Austrália neste sábado (27), ao atropelar a chinesa Qinwen Zheng por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h16min de partida. A tenista belarussa conquistou o seu segundo troféu de Major na carreira.

Esta é a primeira vez que uma tenista vence duas vezes consecutivas o Aberto da Austrália desde a compatriota de Sabalenka, Viktoriya Azarenka, que conquistou Melbourne em 2012 e 2013. As campanhas, inclusive, assemelham-se. Em 2012, Azarenka ganhou na final da russa Maria Sharapova, enquanto que em 2013, defendeu o título diante da chinesa Na Li. Já Sabalenka enfrentou na decisão de 2023 uma tenista que, apesar de ser naturalizada casaquiana, nasceu na Rússia, em Moscou. Já na atual edição, também desafiou uma chinesa na final, Zheng.

Agora, Sabalenka tem a chance de atingir uma marca inédita desde 1999, o tricampeonato em Melbourne. A última vez que uma tenista venceu o Aberto da Austrália três vezes seguidas foi com a suíça Martina Hingis, com a trinca 1997, 1998 e 1999. Desde então, três atletas chegaram ao bicampeonato e tiveram a chance de repetir a marca, mas não conseguiram.

Campanha perfeita

A atual campeã fez uma campanha irretocável até o título. A número 2 do ranking da WTA não perdeu um set sequer e venceu 14. No total, ela soma 14 títulos no circuito profissional. “Quero parabenizar Qinwen por algumas semanas incríveis. Você é uma jogadora incrível. Você estará em muitas outras finais, vai ver só. Mal posso esperar para voltar e espero…”, disse a bicampeã, enquanto abraçava o troféu e indicava o desejo de conquistar o seu terceiro troféu do Aberto da Austrália. Ela também não escondeu a alegria pela vitória e chegou a dançar em uma das entrevistas.

Já Zheng, neste Aberto da Austrália, registrou sua maior trajetória num torneio deste nível. Aos 21 anos, a atual 15ª do mundo já garantiu a entrada no Top 10 pela primeira vez. Dona de dois títulos no circuito, a chinesa disputou sua primeira final de Grand Slam.

“Parabéns para a Aryna por ter feito uma partida tão maravilhosa aqui. É minha primeira final. Sinto um pouco de pena, mas é assim. É uma experiência para mim. Ao mesmo tempo quero agradecer a todos os fãs que vieram para me assistir. Eu me sinto um pouco triste agora. Sinto que poderia fazer melhor, mas não o fiz nesta partida. Obrigado à minha equipe por me ajudar a chegar até aqui. Gostei muito de jogar o Aberto da Austrália. Isso foi incrível para mim. Tenho certeza de que haverá muito mais no futuro”, disse a chinesa.

Sabalenka começou o jogo mostrando que não deixaria o título escapar. Ela iniciou sacando, confirmou o serviço com facilidade e abriu logo de cara 3/0. A chinesa diminuiu no quarto game e impediu que a número 2 do mundo fechasse o set no oitavo game, quando impediu três set points. No entanto, acabou sendo derrotada na sequência por 6/3.

A tenista de Belarus jogou ainda melhor no segundo set, quebrou o serviço de Zheng e logo de cara abriu 4/1. A chinesa sentiu na pele que o jogo já estava perdido, mesmo assim, lutou até o fim. Quando vencia por 5/2, Sabalenka precisou de cinco match points para confirmar o bicampeonato do Aberto da Austrália.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/tenis-sabalenka-e-a-primeira-a-ser-bicampea-no-aberto-da-australia-desde-2013/

Tênis: Sabalenka é a primeira a ser bicampeã no Aberto da Austrália desde 2013

2024-01-27