Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

Com esse título, João Fonseca alcançou 925 pontos no ranking da ATP, ocupando a 62ª posição no ranking. (Foto: Divulgação/ATP Challenger Tour)

O título do Challenger de Phoenix 2025 é do brasileiro João Fonseca! Nesse domingo (16), o tenista carioca, natural do Rio de Janeiro, conquistou a vitória na grande final do torneio ao enfrentar o cazaque Alexander Bublik, número 82 do mundo. Fonseca levou a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/0), em uma exibição de muito equilíbrio e confiança.

O Challenger de Phoenix é um torneio de nível 175 no circuito da ATP, o que garante ao campeão 175 pontos no ranking. Com esse título, João Fonseca alcançou 925 pontos no ranking da ATP, ocupando a 62ª posição na classificação, a melhor de sua carreira até o momento. Antes da conquista, ele figurava na 80ª colocação, mostrando uma ascensão impressionante ao longo do torneio.

Este foi o quarto título de João Fonseca no circuito da ATP. Ele já havia vencido o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, exatamente um mês atrás, além de ter faturado o Challenger de Canberra, na Austrália, no começo do ano. Em 2024, ele também foi campeão do Challenger de Lexington, nos Estados Unidos. Com esse título em Phoenix, Fonseca segue acumulando vitórias importantes e consolidando sua posição como um dos grandes talentos do tênis brasileiro.

Na próxima semana, João Fonseca deverá disputar o Masters 1000 de Miami, onde terá mais uma chance de seguir mostrando seu grande tênis frente a rivais de peso do circuito mundial.

Jogo

A final de Phoenix teve início bastante equilibrado, com ambos os tenistas confirmando seus serviços nos primeiros games. A partir do quarto game do primeiro set, João Fonseca conseguiu quebrar o saque de Bublik, fazendo 4/3 e passando a liderar a partida. Motivado pela quebra, o brasileiro não deu chances ao cazaque no game seguinte e aumentou sua vantagem para 5/3. No entanto, Bublik reagiu com uma recuperação impressionante, vencendo os dois games seguintes e igualando o marcador em 5/5.

Fonseca não se deixou abalar e, novamente com muito foco, conseguiu mais uma quebra, colocando 6/5 no placar. Mas Bublik devolveu a quebra no game seguinte, levando o set ao tie-break. No desempate, João Fonseca mostrou sua calma e confiança, fechando o primeiro set com 7/5 e abrindo 1 a 0 na decisão.

O segundo set começou com o mesmo ritmo do primeiro, com os dois tenistas cometendo poucos erros e o placar indo para 3/3, mantendo a disputa acirrada. No nono game, Fonseca confirmou seu saque, fazendo 5/4 e colocando a pressão sobre o cazaque. Bublik, sem margem para erros, igualou o marcador em 5/5, mantendo a tensão na decisão. No entanto, a partida foi novamente para o tie-break.

Com muita confiança, Fonseca dominou o desempate. Ele abriu 6/0 no tie-break, o que lhe deu seis chances de fechar o jogo. A vitória veio logo na primeira oportunidade, com um incontestável 7/0, garantindo o título e a festa brasileira em Phoenix.

2025-03-16