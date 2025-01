Em meio a um tumulto e após mais de cinco horas de impasse, autoridades da Coreia do Sul suspenderam temporariamente nesta sexta-feira (3) a operação para cumprir o mandado de prisão expedido contra o presidente destituído Yoon Suk Yeol.

A tentativa de prisão foi frustrada por uma barreira de soldados e guardas presidenciais, que impediram que policiais e promotores chegassem até Yoon, que continua morando no palácio oficial da presidência, em Seul. Uma multidão de apoiadores que se aglomerou em frente à residência também dificultou a operação.

“Determinamos que seria praticamente impossível executar o mandado de detenção devido ao confronto contínuo [com as forças de segurança da presidência] e suspendemos a execução por preocupação com a segurança do pessoal no local, causada pela resistência”, afirmou o Escritório de Investigação de Corrupção sul-coreano em nota à imprensa.

A ordem de prisão tem validade até segunda-feira (6) e permite que a polícia mantenha Yoon preso por, no máximo, 48 horas para interrogatórios.

Yoon é alvo de um mandado de prisão expedido no dia 31 de dezembro, após ele se recusar a cumprir diversas convocações para prestar depoimentos à Justiça. O político está sendo investigado criminalmente por insurreição depois de decretar a lei marcial no país, que restringiu direitos civis no início de dezembro. A medida levou Yoon a sofrer um impeachment aprovado pelos parlamentares.