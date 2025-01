Brasil Jogador de futebol é baleado na cabeça depois de pisar no pé de um traficante em baile funk no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Kauan Galdino está hospitalizado em estado grave Foto: Reprodução Kauan Galdino está hospitalizado em estado grave. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um jogador de futebol amador de 18 anos foi baleado na cabeça depois de um desentendimento com um traficante em um baile funk em Queimados, na Baixada Fluminense (RJ), na madrugada de quarta-feira (1º). Segundo a polícia, o autor do disparo não gostou quando Kauan Galdino Florêncio Pereira pisou, sem querer, no pé do criminoso.

De acordo com testemunhas, o bandido teria exigido que o goleiro pedisse desculpas, mas o rapaz teria ficado nervoso com a situação e não pediu. Foi, então, que o traficante, identificado apenas como “Testa de Ferro”, atirou na cabeça do jogador. O bandido, que está foragido, é apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade São Simão.

Kauan foi levado para a UPA de Queimados e, depois, transferido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Nas redes sociais, a família do rapaz fez apelos por doação de sangue ao jovem. A prefeitura de Nova Iguaçu informou que o estado de saúde de Kauan é considerado gravíssimo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

