Geral Ter coronavírus após tomar a vacina é normal? Especialistas explicam o fenômeno

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Não há um consenso da comunidade científica sobre o tempo necessário para a imunização. (Foto: Reprodução)

Com as recentes notícias de que pessoas teriam se infectado com a covid-19 após receber a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech, é muito provável que você esteja questionando se é possível que isso realmente aconteça.

Especialistas esclareceram uma das dúvidas mais frequentes sobre o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Quanto tempo após a vacina o organismo desenvolve os anticorpos neutralizantes e a imunidade?

O médico José Osmar Medina, ex-coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo, afirma que é possível que pessoas sejam infectadas após receberem a vacina, seja a primeira ou a segunda dose.

Nos casos recentes, como em Israel, na Itália e nos Estados Unidos, ele explica a infecção ocorreu após a primeira dose do imunizante porque, provavelmente houve exposição, e o corpo precisa de tempo para desenvolver os anticorpos.

“A vacina não é 100% eficaz. Existe um grupo pequeno de pessoas que pode adquirir a doença mesmo sendo vacinado com as duas doses. Mas, nos casos recentes, não é essa a situação. Como estamos em uma pandemia e com um número muito acentuado de casos, não deu tempo da primeira dose ter o efeito necessário”, destaca o médico.

Medina diz que não há um consenso da comunidade científica sobre o tempo necessário para a imunização, mas calcula que pode levar de três a quatro semanas para o corpo começar a produzir anticorpos depois da primeira dose.

“A segunda dose é necessária porque ela reforça essa imunidade. E esse tempo do corpo acontece com toda vacina, a da gripe, por exemplo, demora três ou quatro semanas, também”, esclarece.

Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, diz que a imunidade completa ao novo coronavírus se dá dez dias após a segunda dose de uma vacina.

Após um médico do hospital Umberto I, em Siracusa, na Itália ser vacinado contra o novo coronavírus e testar positivo para a covid-19, Franco Locatelli, presidente do Conselho Superior de Saúde da Itália, disse, em entrevista à imprensa local, que a proteção imunológica contra a infecção pelo vírus Sars-CoV-2 “só está completa após a administração da segunda dose da vacina anti-covid-19”.

“Em artigos científicos é claramente relatado que mesmo em estudos clínicos as pessoas foram infectadas após a primeira dose, precisamente porque a resposta imunológica ainda não é completamente protetora. E só se torna assim após a segunda dose. Esse é um dos motivos para não abandonarmos o comportamento responsável após a vacinação”, alertou.

Eficácia e proteção

A epidemiologista Ethel Maciel, pós-doutora pela Universidade John Hopkins e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), explica que a eficácia das vacinas nos ensaios clínicos é para impedir a evolução da doença grave fatal.

A vacina da Pfizer/BioNTech, por exemplo, tem 95% eficácia, de acordo com os resultados da terceira fase de testes. Durante os ensaios clínicos do imunizante, 20 mil pessoas receberam o antígeno em sua etapa experimental. Dessas, apenas 0,6% sofreram reações alérgicas adversas graves.

No Reino Unido, o primeiro país do Ocidente a iniciar a vacinação, as autoridades sanitárias advertiram que, alguns pacientes com antecedentes de alergias a medicamentos, poderiam sofrer reações adversas. Eles pediram que este grupo de pessoas evitasse receber a vacina, por enquanto.

O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca afirmou na última semana que encontrou, após pesquisas adicionais, “a fórmula vencedora” para a vacina contra a covid-19 desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford.

“Acreditamos que encontramos a fórmula vencedora e como obter uma eficácia que, com duas doses, está à altura das demais”, afirmou o diretor-executivo da empresa, Pascal Soriot, ao jornal “Sunday Times”. Ele disse ainda que a vacina garante uma “proteção de 100%” contra as formas graves da covid-19.

Ethel Maciel destaca ainda a diferença entra a eficácia para a infecção e para a doença grave fatal. “Nos dados da AstraZeneca, que tem 62% de eficácia, isso significa que em 100 pessoas, 62 em contato com o vírus não desenvolveriam sinais de sintomas. Os outros 38% desenvolvem. Mas, a vacina também tem eficácia de 100% contra a evolução de doença grave ou fatal. Então, mesmo aqueles 38% que tiverem algum sintoma leve, como febre, dor de cabeça ou coriza, não vão evoluir para uma fatalidade. Essa é a grande proteção da vacina porque hoje, proteger da infecção não é tão importante”, explica.

