Porto Alegre Terceira Perimetral terá alterações no trânsito a partir de terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

Agentes de fiscalização da EPTC estarão nos pontos de bloqueio para orientar a circulação Foto: Julio Ferreira/PMPA Foto: Julio Ferreira/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que a Terceira Perimetral terá alteração de trânsito a partir de terça-feira (10), às 7h, em Porto Alegre. A mudança é ocasionada pelo início de mais uma fase da obra de interligação entre os sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento.

As equipes atuarão na implantação de uma nova adutora na rua Ivo Corseuil, que será bloqueada em ambos os sentidos na esquina com a Saicã. A Winston Churchill também terá tráfego interrompido, a partir da Prof. Cristiano Fischer, para minimizar o conflito de circulação na rótula da José Carvalho Bernardes.

A orientação para os motoristas é seguir pela Cristiano Fischer, entrar à direita na Ipiranga e pegar a Guilherme Alves. Os agentes de fiscalização da EPTC estarão nos pontos bloqueados para orientar os motoristas. Conforme o Dmae, a obra não acarretará em falta d’água.

Transporte público

Em razão dos bloqueios, a linha 473 terá alteração de itinerário. No sentido bairro-Centro, o desvio será pela Jerusalém, Cristiano Fischer e Protásio Alves. Já no sentido Centro-bairro será pela Protasio Alves, São Mateus e Aneron Corrêa de Oliveira.

Obra

A interligação dos sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento tem como objetivo minimizar as oscilações de fornecimento nas partes altas de Porto Alegre. Ao fim das intervenções, os sistemas serão capazes de suprir um ao outro em caso de necessidade.

Entre as áreas beneficiadas estão parte da Lomba do Pinheiro e o Morro da Cruz, além de outras regiões das zonas Norte e Leste. O investimento é de R$ 5,2 milhões, com recursos próprios do Dmae. A previsão é de que a obra seja concluída até o final do ano.

