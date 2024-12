Mundo “O mundo está ficando um pouco louco agora”, diz Donald Trump ao se reunir com o presidente da França

7 de dezembro de 2024

Presidente eleito dos Estados Unidos (D) está na França para reabertura da Catedral de Notre-Dame e participa de reunião bilateral com o líder francês (Foto: Divulgação)

Antes do início da reunião bilateral entre Donald Trump e Emmanuel Macron, neste sábado (07), as autoridades trocaram elogios em frente aos repórteres no Palácio do Eliseu.

O anfitrião agradeceu a presença do americano, relembrando a última visita ao País. “É uma grande honra para o povo francês recebê-lo cinco anos depois. Você era presidente naquela época e eu me lembro da sua solidariedade e da sua reação imediata. Então, seja bem-vindo novamente, estamos muito felizes em recebê-lo”, exclamou Macron.

O presidente francês se referiu ao incêndio na Catedral de Notre-Dame, que ocorreu há cinco anos e reabre neste sábado após ser reformada. Trump foi convidado para a reinauguração, marcando sua primeira viagem ao exterior após as eleições dos Estados Unidos.

O americano agradeceu a recepção e elogiou o povo francês, relembrando também a relação entre os países. “O povo da França é espetacular, uma das nossas maiores comunidades nos EUA. Nós os respeitamos e amamos. É uma honra estar aqui, conquistamos muitas coisas juntos”, exclamou.

Trump reforçou o histórico entre seu governo e o de Macron. “Passamos por bons momentos e tivemos muito sucesso trabalhando juntos na Defesa, e na ofensiva também”.

O presidente eleito ainda afirmou que “o mundo está ficando um pouco louco agora” e que falariam sobre isso durante a reunião bilateral.

"O mundo está ficando um pouco louco agora", diz Donald Trump ao se reunir com o presidente da França

2024-12-07