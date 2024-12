Porto Alegre Porto Alegre conta com 321 prefeitos de praças nomeados

7 de dezembro de 2024

Mais cinco voluntários foram nomeados pelo prefeito Sebastião Melo neste sábado Foto: Cesar Lopes/PMPA Mais cinco voluntários foram nomeados pelo prefeito Sebastião Melo neste sábado Foto: Cesar Lopes/PMPA

Com as cinco novas nomeações realizadas neste sábado (07), na região Centro-Sul, Porto Alegre passa a contar com 321 prefeitos de praças. Os novos voluntários foram homologados pelo prefeito Sebastião Melo durante ato na Praça Simões Lopes Neto, no bairro Teresópolis.

“O Prefeitos de Praças é um projeto extraordinário e motivo de orgulho para a gestão ao dividir a responsabilidade entre o poder público e a população no cuidado com a nossa cidade. Enorme alegria e gratidão aos voluntários que tanto nos ajudam no embelezamento de parques e praças. O espaço público é o que há de mais sagrado em uma cidade”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Além da Praça Simões Lopes Neto, foram nomeados voluntários para apoiar a prefeitura no cuidado com as praças Humberto Andreatta, São Caetano, do Loteamento Vila Topázio e do Loteamento Santa Clara.

Também foi assinado o Pacto de Governança, documento que oficializa o compromisso e o compartilhamento da responsabilidade na zeladoria dos espaços públicos, entre a comunidade e os representantes da prefeitura.

O secretário adjunto de Governança Local e Coordenação Política, Douglas Gonçalves, exaltou a importância participação comunitária. “Contamos sempre com o apoio dos conselheiros do Orçamento Participativo e demais atores da comunidade na realização de ações para melhorar a vida na cidade. Agradecemos aos novos voluntários que estão se somando e aos prefeitos que já estão na ativa, auxiliando o poder público no cuidado com esses espaços que são de todos”, destacou.

Os prefeitos de praças têm a missão de auxiliar o poder público nos cuidados, manutenção e preservação ambiental dos espaços. “Duas palavras definem esse projeto: compromisso e responsabilidade. É importante que os moradores ocupem a praça. Se os moradores não ocuparem, outros vão ocupar com outros fins”, ressaltou o prefeito empossado na Praça do Loteamento Santa Clara, Edemar Sarnagotto.

Prefeito de praça

O cargo voluntário é concedido à cidadã ou ao cidadão que será responsável por cuidar dos equipamentos públicos, acompanhar os serviços de manutenção e comunicar problemas e ocorrências, para que a prefeitura ou o adotante possa realizar as intervenções necessárias.

As nomeações são publicadas no Diário Oficial do Município de Porto Alegre. O projeto é organizado pelas secretarias de Parcerias e de Governança Local e Coordenação Política.

