Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Marrocos frequentemente experimenta terremotos em sua região norte devido à sua localização entre as placas africana e euroasiática. (Foto: Reprodução)

Um forte terremoto de magnitude 6,8 graus na escala Richter atingiu Marrocos a sudoeste de Marrakech nesta sexta-feira (8), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), causando pânico entre os residentes que correram para fora dos edifícios. Veículos de imprensa locais citam dezenas de mortes.

O terremoto ocorreu 71 quilômetros a sudoeste de Marrakech, a uma profundidade de 18,5 quilômetros, às 23h11 no horário local (19h11 do horário de Brasília). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram destroços caindo em becos estreitos e objetos sendo derrubados de prateleiras.

O sistema PAGER do USGS, que fornece avaliações preliminares sobre o impacto de terremotos, emitiu um alerta laranja para perdas econômicas, estimando que danos significativos são prováveis, bem como um alerta amarelo para possíveis vítimas mortais relacionadas ao terremoto.

“A população nesta região vive em estruturas altamente vulneráveis a abalos sísmicos”, afirmou o USGS.

O Centro Sismológico Euromediterrâneo (CSEM), uma organização científica especializada na atividade sísmica da região mediterrânea, estimou a magnitude do terremoto em 6,9.

Marrocos frequentemente experimenta terremotos em sua região norte devido à sua localização entre as placas africana e euroasiática.

Em 2004, pelo menos 628 pessoas morreram e 926 ficaram feridas quando um terremoto atingiu Alhucemas, no nordeste do país.

Em 1980, o terremoto em El Asnam, na Argélia, com uma magnitude de 7,3, foi um dos terremotos mais destrutivos da história contemporânea. Resultou na morte de 2.500 pessoas e deixou pelo menos 300.000 pessoas desabrigadas.

Comitiva do RS

Uma comitiva do Rio Grande do Sul que está em Marrakesh, no Marrocos, para o Encontro Mundial de Geoparques, levou um susto nesta sexta-feira (8) após o terremoto atingir a cidade. O vice-governador do estado, Gabriel Souza, está entre os integrantes da comitiva.

Um integrante do grupo registrou o momento em vídeo. Nas imagens, é possível ver pessoas correndo e estragos que o tremor causou.

Nenhum dos membros da comitiva se feriu. O grupo está no local para receber certificações da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) para dois geoparques localizados na Quarta Colônia e em Caçapava do Sul, que ficam na Região Central do Rio Grande do Sul.

