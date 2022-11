Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra tremores no mundo inteiro, o epicentro ocorreu em Cianjur, na região ocidental de Java, a principal ilha do país, localizada a cerca de 75 quilômetros da capital Jacarta.

De acordo com autoridades, há dezenas de desaparecidos. Vários prédios e casas foram danificados. Diversas pessoas sofreram fraturas ao ficarem presas nos destroços de edifícios.

O tremor, que aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros, também foi fortemente sentido na Região Metropolitana de Jacarta, que tem centenas de prédios comerciais. Os arranha-céus da capital balançaram por mais de três minutos. Alguns foram evacuados.

A Indonésia, um vasto arquipélago com mais de 270 milhões de habitantes, é frequentemente atingida por terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis devido à sua localização no Anel de Fogo, um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico. É incomum, no entanto, que os tremores sejam sentidos em Jacarta.