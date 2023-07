Mundo Terremoto muito forte no Alasca gera alerta de tsunami

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2023

Sismo foi registrado sob o mar na costa do estado norte-americano. (Foto: Reprodução)

Um forte terremoto sacudiu o estado norte-americano do Alasca na madrugada deste domingo e gerou um alerta de tsunami para a costa do estado pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Oceano Pacífico.

A magnitude preliminar do terremoto que se deu sob o mar foi de 7,4 a 106 quilômetros ao Sul de Sand Point às 3h48 deste domingo, informou o USGS. O sismo foi raso com uma profundidade de apenas 10 quilômetros, o que aumenta o risco dos efeitos em superfície,

O pior terremoto da história do Alasca ocorreu em 27 de março de 1964, às 17h36, horário local, com magnitude 9.2 e balou a região de Prince William Sound. Este terremoto e o subsequente tsunami tiraram 131 vidas, sendo 122 pelo tsunami 122 e causaram cerca de US$ 2,3 bilhões em prejuízos.

Os efeitos do terremoto foram pesados em muitas cidades, incluindo Anchorage, Chitina, Glennallen, Homer, Hope, Kasilof, Kenai, Kodiak, Moose Pass, Portage, Seldovia, Seward, Sterling, Valdez, Wasilla e Whittier.

Anchorage, a cerca de 120 quilômetros a noroeste do epicentro de 1964, sofreu os danos materiais mais graves. Cerca de 30 quarteirões de residências e prédios comerciais foram danificados ou destruídos no centro da cidade. O prédio da JC Penney Company foi arrasado e o prédio de apartamentos Four Seasons, uma nova estrutura de seis andares, desabou

As escolas em Anchorage foram quase devastadas. A escola primária de Government Hill, montada em um enorme deslizamento de terra, teve perda quase total. A Anchorage High School e a Denali Grade School foram severamente danificadas. A duração do choque foi estimada em 3 minutos.

Não é raro que fortes terremotos ocorram nos países do Círculo de Fogo do Pacífico, como o que se registrou no começo desta semana na Indonésia, com centenas de mortos e feridos. O país foi o epicentro do sismo de 2004 que gerou o tsunami que provocou mais de 200 mil mortes.

Círculo de fogo

O Círculo de Fogo do Pacífico é formado pelo encontro de várias placas tectônicas, tornando a região uma zona com alta frequência de terremotos e tsunamis. Esta área é responsável por cerca de 90% dos abalos sísmicos e de 50% dos vulcões existentes em todo o planeta.

O chamado círculo percorre toda a extensão da costa do Oceano Pacífico. Começa com uma ramificação no Oceano Índico e segue pela Indonésia, Sumatra e Malásia até a Placa das Filipinas. Então, o anel abrange toda a Placa do Pacífico, a Placa Juan de Fuca (localizada em frente à costa do Canadá e dos estados americanos de Washington e Oregon), a Placa de Cocos (localizado no Pacífico em frente à América Central) e a Placa de Nazca (junto à América do Sul).

