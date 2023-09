Mundo Terremoto no Marrocos: número de mortos pode aumentar e resgate de sobreviventes será difícil

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

Terremoto no Marrocos fez mais de dois mil mortos. (Foto: Reprodução)

O número de mortos no terremoto em Marrocos na sexta-feira (8) chegou a 2.012 pessoas, informou a TV estatal marroquina. A contagem dos feridos aumentou para 2.059, incluindo 1.404 pessoas que estão em estado crítico, acrescentou.

Com magnitude de 6,8, o terremoto que partiu das montanhas do Alto Atlas, no Marrocos, foi o mais forte já registrado para a região em pelo menos 120 anos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O impacto equivale a 32 bombas atômicas lançadas em Hiroshima (Japão) durante a 2ª Guerra Mundial.

Essa magnitude é classificada como forte na escala Richter, de acordo com o órgão. Terremotos deste tamanho na região são incomuns, segundo o serviço norte-americano, mas não inesperados. Desde 1900, foram nove terremotos com magnitude 5 ou superior desde 1900, mas nenhum deles chegou a alcança o 6.

O epicentro do abalo, a 18 quilômetros de profundidade, fica a cerca de 70 quilômetro do popular centro turístico e econômico de Marrakech, e deixou um rastro de destruição nas cidades.

Há muitos edifícios parcialmente destruídos, alguns com os telhados arrancados e as janelas de vidro quebradas, de acordo com ele.

A TV estatal do país, Al Aoula, relatou que partes das muralhas históricas de Marrakech também foram danificadas. As fortificações formam um conjunto de muralhas que circundam os bairros históricos de Marrakech e foram construídas no início do século 12.

Os relatórios divulgados até o momento dizem que há grandes dificuldades em chegar a aldeias nas montanhas do Alto Atlas, que foram severamente atingidas pelo tremor.

A chegada das equipes de resgate a esses locais, que têm muitas construções antigas, pode levar dias segundo as autoridades.

O Ministério do Interior do Marrocos disse que o terremoto matou pessoas nas províncias e nos municípios de al-Haouz, Marrakech , Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant. Pelo menos 329 pessoas ficaram feridas.

Intraplaca

De acordo com o professor do Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo), George de França, o terremoto que atingiu o Marrocos é classificado como “intraplaca”, uma vez que se deu em uma região estável, ou seja, longe do limite entre as placas tectônicas. O país está 550 km ao sul do limite entre a placa da África da Eurásia.

O terremoto também foi sentido na Argélia, mas as autoridades disseram que ele não causou quaisquer danos ou vítimas por lá.

Repecussão

Na abertura do G20 em Deli, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que a comunidade internacional dará suporte a Marrocos. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, ofereceu “solidariedade e apoio ao povo de Marrocos”.

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, disse estar “arrasado” com a notícia e também ofereceu ajuda ao país atingido pelo terremoto.

