Porto Alegre Ginásio Tesourinha abre nesta terça e quarta para receber população em situação de rua em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ginásio recebe pessoas em situações de rua na terça e quarta a partir das 19h. Foto: Pedro Piegas/PMPA Ginásio recebe pessoas em situações de rua na terça e quarta a partir das 19h. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Com a previsão de nova onda de frio, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) já atuam com a Operação Inverno 2002, prevista para iniciar em 4 de junho em Porto Alegre. A ação no Ginásio Tesourinha será retomada nesta terça-feira (31), e quarta-feira (1º), a partir das 19h, com 60 vagas de acolhimento para pernoite.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, destacou que a rede está preparada. “Neste momento temos vagas disponíveis na rede de acolhimento. Mas, como as temperaturas devem baixar bastante nos próximos dois dias, optamos por reabrir o acolhimento no Tesourinha”, afirma.

Para o acolhimento no Tesourinha, é solicitada doação de materiais de higiene pessoal, papel higiênico e insumos para café da manhã como leite, achocolatado, suco e café.

Abordagem social

Uma equipe de técnicos da Fasc e suporte de transporte às equipes de abordagem social começam nesta segunda-feira (30) plantão estendido até as 22h. A presidente da Fasc, Cátia Lara Martins, reforça a importância da rede de apoio para noites mais frias. “Estamos preparados, juntos à rede própria e de parceiros da prefeitura, para receber essas pessoas com a proposta de ofertar todo o apoio necessário nos dias de frio intenso e se, necessário, ao acolhimento institucional”, afirma Cátia.

A rede municipal oferece 590 vagas para pessoas em situação de rua em albergues e pousadas. Como retaguarda, há dez paróquias da Arquidiocese de Porto Alegre preparadas para acolher dez pessoas em cada uma. Ao todo são 690 vagas disponíveis.

Rede de atendimento noturno

Albergue Dias da Cruz: albergue 12h

Avenida Azenha, 366 – Azenha

Albergue Acolher 1 – albergue 12h

Rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

Albergue Acolher 2 – albergue 12h

Rua 7 de Abril, 315 – Floresta

Central de Abordagem – atendimento 24h pelos telefones (51) 3289 4994 ou pelo 156 opção 7

Rede de atendimento diurno

Os Centros POP têm atendimento social com equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua. Disponibilizam oficinas, higiene pessoal e refeição, além de encaminhamento à rede de serviços municipais com cadastro ao sistema de benefícios.

Centro POP 1 – Santana

Avenida João Pessoa, 2384, Farroupilha

Centro POP 2 – Floresta

Rua Gaspar Martins, 114/120, Floresta

Centro POP 3 – Navegantes

Avenida França, 496, Navegantes

SCFV – Adultos Pop Rua – Ilê Mulher

Rua Santo Antônio, 64, Floresta

Restaurantes Populares – almoço

Centro: rua Garibaldi, 461 (segunda-feira a domingo)

Vila Cruzeiro: rua Dona Otília, 210 (segunda a sexta-feira)

Lomba do Pinheiro: rua Cacimbas, 159 (segunda a sexta-feira)

Restinga: Estrada Chácara do Banco, 71 (segunda a sexta-feira)

Zona Norte: Rua Caetano Fulginiti, 95, Rubem Berta (segunda a sexta-feira)

Doação de Agasalhos

A Campanha do Agasalho 2022 está em vigor. As doações de agasalhos e alimentos poderão ser feitas em 16 pontos já cadastrados na campanha. Acesse aqui os locais de arredação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre