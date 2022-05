Porto Alegre Tesourinha acolherá população de rua em Porto Alegre até a noite desta quinta

19 de maio de 2022

Pessoas recebidas emergencialmente no ginásio serão depois encaminhadas para rede socioassistencial. Foto: Pedro Piegas/PMPA

Estruturado como ponto de apoio emergencial ao acolhimento de pessoas em situação de rua na onda de frio intenso desta semana, o Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, receberá moradores ainda na noite desta quinta-feira (19). As equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) começam a ação de desmobilização do espaço, a fim de encaminhar as pessoas acolhidas aos serviços da rede socioassistencial, como os abrigos, albergues e pousadas.

Ainda nesta noite, os acessos estarão disponíveis para banho, jantar e pernoite. A partir desta sexta-feira (20), a estrutura permanecerá como retaguarda para ser acionada em caso de necessidade, mas a prioridade será pelo encaminhamento às vagas já existentes, em espaços com infraestrutura permanente.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, a estratégia é o acolhimento com encaminhamento. “Buscaremos direcionar o maior número de pessoas aos acolhimentos institucionais, garantindo mais segurança e proteção por mais tempo”.

As duas primeiras noites da força-tarefa receberam 46 e 48 pessoas, respectivamente, no Ginásio Tesourinha. A partir de 4 de junho inicia-se a Operação Inverno com ampliação da oferta de vagas para acolhimento.

