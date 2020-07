Magazine Thais Fersoza mostra filhos brincando e faz desabafo sobre a rotina em casa

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

"Tem dias que bate um desesperinho", disse a atriz. (Foto: Reprodução/Instagram)

Se manter a criatividade em alta para entreter as crianças no inicio da quarentena no Brasil, em março, parecia um desafio, agora, quase 5 meses depois, pode estar sendo quase uma missão impossível para algumas mamães. Com os pequenos em casa, sem aulas, algumas delas estão tendo que se virar nos 30 para gastar a energia, divertir e lhes ensinar coisas novas. Bem o caso de Thais Fersoza.

E foi justamente esse o assunto que a atriz trouxe pro seu Instagram nesta sexta-feira (24), ao postar uma foto com Melinda e Teodoro num quarto de brinquedos.

“É isso aí mamães… a real por aqui também é essa.. tentando manter a calma e a criatividade.. tentando fazer eles não ficarem tão entediados e a gente tão sobrecarregadas… mas a verdade é que tem dias que da certo e tem dias que não muito.. e tudo bem também, né? Estamos nos esforçando.. e nos dedicando! Isso que importa! Confesso que tem dias que bate um desesperinho.. maaaaas vai dar certo! Por aqui, tento sempre levar pro lúdico, incentivar a imaginação deles.. puxar deles as brincadeiras, as histórias, sabe? Quando eu tento fazer, nem sempre prende tanto a atenção deles.. agora quando deixo partir deles e entro na história deles.. aí.. sempre da certo! Sei lá.. pode ser uma dica.. quem quiser tentar.. me conta aqui como foi!!!! E quem tiver dicas, me mandem, pleeeeease!!!! Hahaha”, relatou a famosa.

Nos comentários, outras mamães se identificaram: “Aqui bate o desespero todo dia”, “já gastei todo meu estoque de criatividade”, “aqui faz tempo que estou recorrendo aos desenhos na TV mesmo”, “segura firme. Vai passar”, “te entendo totalmente. Obrigada por dividir”, “você é a minha inspiração”.

