Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Theo classifica o momento de superação como uma epifania. Foto: Reprodução/Instagram Theo classifica o momento de superação como uma epifania. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista veiculada nesta quinta-feira na RedeTV!, o ator Theo Becker abriu o jogo sobre a polêmica participação no reality “A Fazenda”, em 2009. “Fiquei muito tempo rancoroso com essas pessoas que me fizeram mal e que esconderam meu personagem em ‘A Fazenda’. Implorei a Deus que tirasse de mim meu sentimento de vingança”, diz ele, acrescentando que somente após a exibição da última edição do reality, conseguiu se livrar desse sentimento.

Ele classifica o momento de superação como uma epifania. O ex-peão recorda que muitos colegas viraram as costas quando ele precisou e diz ter recebido apoio de quem menos imaginava. “A única pessoa que me ajudou foi Britto Jr. Um dos que podem dizer: ‘Theo Becker, louco de A Fazenda, foi uma criação da direção do programa’. Eu tenho como provar isso”, afirma.

Ainda no bate-papo, o pai de Thor, de 3 anos, comenta a estreia do filho na novela “Nos Tempos do Imperador” e revela se pretende retornar à TV. “Não me permito mais sonhar com a minha volta na televisão. Mataram isso dentro de mim. Acredito que seja possível acontecer, mas não me permito mais sonhar”, confessa. “Só vivendo esses dez anos que eu vivi para entender”, conclui ele, fazendo referência às consequências do reality em sua vida.

