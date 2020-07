Celebridades Solange Almeida reata romance com empresário após quatro anos

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Solange Almeida trocou declarações com o amado. Foto: Reprodução/Instagram Solange Almeida trocou declarações com o amado. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Solange Almeida tem um novo antigo amor. A cantora usou o espaço para comentários de uma postagem do fotógrafo Paulo Eduardo no Instagram para contar aos fãs que reatou seu romance com o empresário Monilton Moura.

Na postagem, Paulo Eduardo encheu o casal de elogios ao relembrar um clique feito há cerca de cinco anos. “A sintonia de ambos era incrível, o amor exalava a cada olhar. No fundo eu sabia que ali não era o fim”, escreveu o fotógrafo.

“É como você mesmo disse: não era o fim, Deus preparou algo incrível pra nós agora”, respondeu a cantora, que foi chamada de “meu amor” pelo empresário como resposta.

Os dois já tiveram um relacionamento em 2016, porém, acabaram rompendo. Em seguida, Sol reatou seu romance com seu ex-marido e agente dos tempos de Aviões do Forró, Wagner Miau.

Já em 2017, a ex-vocalista do Aviões do Forró iniciou um relacionamento com o também empresário Leandro Adriani, com quem foi casada até o início de 2020.

